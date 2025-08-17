Programe SIM alrededor de Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el lunes 18 de agosto de 2025

Yakarta, Viva – El permiso de conducción o SIM se convierte en uno de los documentos que siempre deben transportarse mientras operan vehículos en la carretera.

Este documento tiene tiempo, y cuándo se extenderá a uno de los autos SIM circundantes proporcionados por Polda Metro Jaya.

Reportado por Viva de la página de la Policía Nacional Korlantas, lunes 18 de agosto de 2025, el primer horario móvil de automóviles SIM de hoy para el área de Yakarta fue en el campus de la trilogía de Kalibata para los residentes del sur de Yakarta.

Para los residentes del centro de Yakarta, el servicio de SIM móvil de hoy se puede encontrar en la oficina de correos de Banteng Field. Así como en Citraland Mall y LTC Glodok para los residentes de West Yakarta que desean extender la licencia de conducir.

East Yakarta residentes que desean extender el período de validez de la tarjeta de identidad, Horario de SIM móvil Hoy se encuentra en el Grand Mall Cakung. El tiempo operativo comienza a las 08.00 WIB hasta 14.00 WIB.

Bueno, para los residentes de Bandung que necesitan extender el período de validez del SIM, pueden venir a un automóvil SIM móvil ubicado en Dago Plaza e ITC Kebon Kelapa, cuyas salidas están abiertas de 09.00 a 12.00 Wib.

Para los residentes de Bekasi, se proporcionan autos SIM móviles en Burger King Harapan Indah. Recuerde, el tiempo operativo es muy corto, a saber, de 08.00 a 10.00 WIB.

Y para la ubicación del Sim móvil para residentes de Bogor City en Mall BTM y Yogya Dramaga. El tiempo operativo comienza a las 09.00 a 12.00 WIB.

Cabe señalar que el servicio SIM solo sirve a la aplicación de extensión SIM A y C, que se puede hacer antes de que se acabe el tiempo.

Los requisitos para la extensión de SIM A o C son una fotocopia de KTP válida, una fotocopia del SIM antiguo y el SIM original, así como la prueba de prueba de salud más los resultados de la prueba psicológica.

La tarifa de extensión, de acuerdo con el número 60 de PP de 2016 con respecto a los ingresos estatales que no son de taxis, es RP. 80 mil para la extensión SIM A y RP. 75 mil para el Sim C.