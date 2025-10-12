Programar, iniciar y transmitir en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

La mejor manera de terminar un largo día viendo fútbol es viendo aún más NFL acción con «.»

Para la Semana 6, dos potencias de la NFL se enfrentan cuando los Detroit Lions (4-1) se enfrentan a los Kansas City Chiefs (2-3) en el GEHA Field del Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri, el domingo 12 de octubre. El juego comienza a las 8:20 pm ET/5:20 pm PT el NBC y Pavo real.

Desde «Fútbol del domingo por la noche”transmite en NBC, el juego también está disponible para verlo en línea con alternativas de cable basadas en la web, como DirectTV — que comienza en $49.99 por el primer mes de servicio ($84.99/mes) y ofrece una Prueba gratuita de 5 días para nuevos suscriptores.

NBC está disponible con una suscripción a Fubo, Hulu + TV en vivo y Honda azul (dependiendo de su mercado de televisión local). Además, «Fútbol del domingo por la noche” transmisiones en vivo en Pavo real sólo para suscriptores.

¿No eres suscriptor? Puedes comprar la transmisión en vivo del juego a partir de $10,99/mes para el plan con publicidad, o $109,99/año cuando te registras para un suscripción anual aquí. Además, puedes disfrutar de la publicidad sin publicidad por $16,99 al mes o $169,99 al año para el plan anual.

Aparte de “Fútbol del domingo por la noche”y el NFL en NBC juegos, Pavo real es el hogar de otras ligas deportivas, incluida la Liga de estrenoPGA, NASCAR, IMSA, Big Ten Football y más. También es donde puedes encontrar películas y programas de televisión exitosos, como “Back to Black”, “Abigail”, “Oppenheimer”, “Lisa Frankenstein”, “Isla del Amor Estados Unidos”, “Bel-Air”, “Los traidores”, “El asesino”, “Sr. Retroceso” y otros.

Las entradas para el partido todavía están disponibles en Red de entradas, Asientos de visita y AsientoGeek. De hecho, puedes ahorrar $150 cuando gastes $500 con el código promocional VARIEDAD150o $300 de descuento cuando gastas $1,000 con el código de promoción VARIEDAD300 en TicketNetwork.com.

Además, puedes usar código. Var30 para obtener $20 de descuento en la compra de su boleto en VividSeats.como puedes usar el código de promoción VARIEDAD10 para ahorrar $10 en SeatGeek.com.

