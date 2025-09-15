Programar, comenzar, transmitir en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Terminar un largo fin de semana de NFL emociona con aún más acciones de la NFL en «Monday Night».

Para la Semana 2, el primer juego presenta dos potencias de la NFL se enfrentan cara a cara, ya que los Tampa Bay Buccaneers (1-0) se enfrentan a los Houston Texans (0-1) en el estadio NRG en Houston, Texas. El segundo juego tiene a Los Angeles Chargers (1-0) se enfrenta a los Raiders de Las Vegas (1-0) en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

«» Se lleva a cabo el lunes 15 de septiembre. El Juego 1 comienza a las 7 pm ET/4 pm PT en abecedario y ESPNMientras que el Juego 2 comienza en las 10 pm ET/7 PM en ESPN.

Desde que «Monday Night Football» transmite en ABC y ESPN, el juego también está disponible para ver en línea con alternativas de cable basadas en la web, como Directv – que ofrecen un 5 díasy comenzar a $ 49.99/mes para los nuevos suscriptores.

ABC está disponible con una suscripción y Fubo, Hulu + TV en vivo y Naranja de honda + azul (dependiendo de su mercado de TV local). Además, «Monday Night Football«Se transmiten en vivo NFL+ Solo para suscriptores.

¿No es un suscriptor? Puede comprar la transmisión en vivo del juego a partir de $ 6.99/mes para el plan estándar, o $ 49.99/año cuando Regístrese para una suscripción anual aquí. Además, puedes ir con NFL+ Premium (Viene con la zona roja de la NFL) por $ 14.99/mes, o $ 99.99/año para el plan anual.

Aparte de «Monday Night Football» NFL+ es el hogar de todas las cosas de la NFL. El servicio de transmisión viene con juegos locales en vivo fuera del mercado y de la temporada regular de horario estelar. Viene con el acceso a juegos de postemporada, como juegos de playoffs, el Pro Bowl e incluso el Super Bowl, con transmisiones de juegos de radio locales y nacionales, la NFL Network, NFL Films Archive y más. Todo es transmitible en teléfonos inteligentes, tabletas, navegadores web y televisores inteligentes.

Las entradas para el juego todavía están disponibles en Red de boletos, Asientos vívidos y Seatgeek. De hecho, puede ahorrar $ 150 de descuento cuando gasta $ 500 con código de promoción Variedad150o $ 300 de descuento cuando gasta $ 1,000 con código de promoción Variedad300 en Ticketnetwork.com.

Además, puede usar el código Var2024 Para quitar $ 20 de descuento en la compra de su boleto en VividSeats.como puede usar el código de promoción Variedad10 Para ahorrar $ 10 en Seatgeek.com.

A partir de las 7 pm ET/4 pm PT, «Monday Night Football» NFL Doubleheader transmite en ABC y ESPN VIA Directvasí como las transmisiones en vivo en NFL+ y ESPN ilimitado.