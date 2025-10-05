Programar, comenzar, transmitir en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La mejor manera de terminar un largo día de ver fútbol es mirar aún más NFL acción con «.»

Para la semana 5, dos rivales de la AFC East se enfrentan cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra (2-2) se enfrentan a los Buffalo Bills (4-0) en el Highmark Stadium en Orchard Park, Nueva York, el domingo 5 de octubre. El juego comienza a las 8:20 pm ET/5: 20 pm Pt On On On On On On On On On On On On On Pt On. NBC y Pavo real.

Desde «Sunday Night Football«Broadcas en NBC, el juego también está disponible para ver en línea con alternativas de cable basadas en la web, como Directv – que comienza en $ 49.99 para el primer mes de servicio ($ 84.99/mes) y ofrece un Prueba gratuita de 5 días para nuevos suscriptores.

NBC está disponible con una suscripción a Fubo, Hulu + TV en vivo y Azul honda (dependiendo de su mercado de TV local). Además, «Sunday Night Football«Se transmiten en vivo Pavo real Solo para suscriptores.

¿No es un suscriptor? Puede comprar la transmisión en vivo del juego a partir de $ 10.99/mes para el plan con anuncios, o $ 109.99/año cuando se registra para obtener un suscripción anual aquí. Además, puede ser gratuito por $ 16.99/mes, o $ 169.99/año para el plan anual.

Aparte de «Sunday Night Football«Y el NFL en NBC Juegos, Pavo real es el hogar de otras ligas deportivas, incluidas las Liga de estrenoPGA, NASCAR, IMSA, Big Ten Football y más. También es donde puedes encontrar películas exitosas y programas de televisión, como «Back to Black», «Abigail», «Oppenheimer», «Lisa Frankenstein», «,»Love Island USA«» Bel-air «,»Los traidores«» El asesino «,» Sr. Retroceso ”y otros.

Las entradas para el juego todavía están disponibles en Red de boletos, Visidseats y Seatgeek. De hecho, puede ahorrar $ 150 de descuento cuando gasta $ 500 con código de promoción Variedad150o $ 300 de descuento cuando gasta $ 1,000 con código de promoción Variedad300 en Ticketnetwork.com.

Además, puede usar el código Var30 Para quitar $ 20 de descuento en la compra de su boleto en VividSeats.como puede usar el código de promoción Variedad10 Para ahorrar $ 10 en Seatgeek.com.

A partir de las 8:20 pm ET/5: 20 pm PT, «Sunday Night Football:» New England Patriots vs. Buffalo Bills transmite en NBC VIA Directv y transmisiones en vivo en Pavo real.