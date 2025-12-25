Programación, horas de inicio e información de transmisión

Getty

Es el día de Navidad y, para los aficionados al fútbol, ​​eso significa la NFL se ha hecho cargo oficialmente de las vacaciones. Dado que el feriado cae en jueves este año, la liga aprovechó el momento y programó tres juegos para abrir la Semana 17, distribuyendo los horarios de inicio en las primeras horas, la tarde y el horario de máxima audiencia.

Los tres juegos se transmiten en plataformas de transmisión (Netflix y Prime Video) con opciones de televisión local disponibles en el mercado de cada equipo. Los enfrentamientos presentan a rivales divisionales familiares, implicaciones de postemporada para algunos equipos y un final en horario de máxima audiencia en Kansas City.

Calendario del día de Navidad de la NFL para la semana 17

La programación navideña de la NFL comienza temprano en la tarde y avanza hacia un juego nocturno en el Arrowhead Stadium.

El día comienza a la 1 pm ET cuando los Dallas Cowboys visitan el Comandantes de Washington. ese juego transmisiones en Netflix. Dallas ingresa con marca de 6-8-1, mientras que Washington tiene marca de 4-11, lo que hace que este sea más un tema de orgullo divisional que de posicionamiento en los playoffs.

A las 4:30 pm ET, los Detroit Lions se enfrentan al Vikingos de Minnesota en otro enfrentamiento de la NFC Norte. Ese juego también se transmite en Netflix, con una transmisión simultánea de CBS disponible en el mercado de Detroit. Detroit, con marca de 8-7, sigue técnicamente vivo en la carrera por los playoffs, aunque los Lions necesitan ganar y obtener ayuda de Green Bay para mantener vivas sus esperanzas. Minnesota llega con marca de 7-8 y busca arruinar el último avance de Detroit.

El último partido del día comienza a las 8:15 pm ET, con los Denver Broncos visitando el Jefes de Kansas City. Ese enfrentamiento se transmite a nivel nacional en Prime Video y sirve como final. “Fútbol del jueves por la noche” Partido de la temporada 2025. Denver tiene marca de 12-3 y ya se aseguró un lugar en los playoffs, mientras que Kansas City tiene marca de 6-9 y juega frente a su público local.

Cómo ver los juegos de la NFL el día de Navidad

Si no estás en un mercado de televisión local, la transmisión por secuencias es la forma principal de ver los juegos de hoy.

El Vaqueros vs comandantes y los juegos Lions vs Vikings están disponibles en Netflix y se incluyen en todos los planes de suscripción. Los fanáticos solo necesitan iniciar sesión en su cuenta de Netflix para verlo en vivo.

El juego Broncos vs Chiefs se transmite a nivel nacional en Prime Video como parte del paquete “Thursday Night Football” del transmisor.

Para los fanáticos de los mercados locales, la NFL exige que los juegos se transmitan simultáneamente en la televisión tradicional. En Kansas City, el juego Broncos vs Chiefs se transmite por KSHB (canal 41 de NBC). En Denver, el juego está disponible en KMGH (ABC Denver7). Los espectadores en esas áreas no necesitan una suscripción a Prime Video para mirar.

Locutores de la NFL del día de Navidad

Netflix lanzó equipos de transmisión familiares para sus juegos navideños. La transmisión de Cowboys vs Commanders presenta a Ian Eagle jugada por jugada, con Nate Burleson y Matt Ryan como analistas. Sara Walsh y Melanie Collins se encargan de las tareas secundarias.

Para Lions vs Vikings, Noah Eagle dirige el juego y Drew Brees brinda análisis. AJ Ross y Dianna Russini informan desde el margen.

La transmisión de Prime Video Chiefs vs Broncos presenta al equipo habitual de Thursday Night Football. Al Michaels sigue jugada por jugada, Kirk Herbstreit proporciona análisis y Kaylee Hartung informa desde la barrera.