Programación de sets especiales de NBC ‘Navidad en Nashville’, presentadora Trisha Yearwood

“Navidad en Nashville”, un especial navideño de música country que se transmite por NBC, ha revelado su programación y presentadora, la tres veces ganadora del Grammy Trisha Yearwood.

La transmisión de dos horas, que se transmitirá el 3 de diciembre a las 10 pm, contará con presentaciones de clásicos navideños de Bill Murray & His Blood Brothers, Lauren Alaina, Ne-Yo, the War and Tratado y Trace Adkins. Estará disponible para transmitir en Peacock al día siguiente.

El especial fue filmado frente a una audiencia en vivo en el lugar de Categoría 10 de Nashville. Es una producción ejecutiva de Jesse Collins Entertainment.

“Navidad en Nashville” sigue al especial anual “Navidad en Rockefeller Center” de NBC, que se transmitirá el 3 de diciembre a las 8 pm, hora del Este. Reba McEntire será la anfitriona y actuará durante el especial navideño de dos horas, junto a Marc Anthony, Halle Bailey, Michael Bublé, Kristin Chenoweth, Laufey, New Edition, Brad Paisley, Carly Pearce, Radio City Rockettes y Gwen Stefani. También contará con la iluminación de un árbol por parte de los presentadores de “Today” Savannah Guthrie, Craig Melvin y Al Roker.

La programación navideña de NBC también incluye los especiales anuales de Acción de Gracias y Navidad “Macy’s Thanksgiving Day Parade”, “Jimmy Fallon’s Holiday Seasoning Spectacular” y “Saturday Night Live”. “A Motown Christmas”, que se transmitirá el 9 de diciembre a las 9 pm, será presentado por Smokey Robinson y Halle Bailey y contará con actuaciones de leyendas de Motown y estrellas de la música moderna.

A lo largo de diciembre, NBC también transmitirá favoritos navideños como “How the Grinch Stole Christmas” en “Frosty the Snowman” el 4 de diciembre, “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” el 5 de diciembre, “Shrek the Halls” el 9 de diciembre y “It’s a Wonderful Life” el 24 de diciembre.