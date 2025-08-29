Programa Sim Car Mobile Yakarta, Bogor, Bandung, Bekasi Sábado 30 de agosto de 2025

Yakarta, Viva – Horario de SIM móvil Hoy es la información que el titular de una licencia de conducir solicita bastante, especialmente cuando el período de validez pronto se agotará.

Polda Metro Jaya hoy ofrece cinco autos SIM móviles que pueden ser utilizados por los residentes de DKI Jakarta, para extender el período de validez de una licencia de conducir.

Reportado por Viva de la página de la Policía Nacional Korlantas, sábado 30 de agosto de 2025, para los residentes del sur de Yakarta que desean extender el SIM puede venir al campus de la Trilogía Kalibata. Mientras esté en el área central de Yakarta, puede venir a la oficina de correos de Banteng Field.

Los autos SIM móviles se colocan en el campus de Binus Anggrek que sirve a la extensión SIM para los residentes de West Yakarta. Mientras que North Yakarta está en LTC Glodok.

Y uno más en el Grand Mall Cakung para los residentes que viven en el área de East Yakarta. La hora de servicio de todos los autos SIM móviles para los residentes de la ciudad capital comienza a las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Para los residentes de Bandung que necesitan ocuparse de la extensión del período de validez SIM, pueden visitar uno de los dos autos SIM móviles que están estacionados hoy en el Centro Comercial Kings y Dago Plaza. El servicio comienza a las 08.00 WIB hasta que termine.

Especialmente para los residentes de Bogor, un auto SIM móvil este fin de semana está en el Jambu Dua Mall. El tiempo de servicio comienza desde 07.00 WIB hasta 18.00 WIB. No olvides seguir obedeciendo el protocolo de salud.

Finalmente, está el área de Bekasi City, donde los autos SIM móviles están estacionados en la oficina del distrito de West Bekasi a partir de las 08.00 WIB hasta las 10.00 WIB.