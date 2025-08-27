Programa SIM alrededor de Yakarta, Bogor, Bekasi, Bandung Jueves 28 de agosto de 2025

Yakarta, Viva – Para los propietarios de una licencia de conducir en Yakarta, cuyo período de validez se agota pronto, la Policía Metropolitana de Yakarta hoy proporciona un automóvil SIM móvil que se extiende en cinco ubicaciones.

Leer también: Programe Sim Car Mobile Yakarta, Bandung, Bogor, Bekasi Miércoles 27 de agosto de 2025



Reportado por Viva de la Policía Nacional Korlantas, jueves 28 de agosto de 2025, los autos SIM móviles que generalmente se encuentran en la región norte se encuentran en LTC Glodok. Mientras que para aquellos en el centro de Yakarta, pueden venir a la oficina de correos de Banteng Field.

Un automóvil SIM móvil estaba estacionado en el Grand Cakung Mall, que sirvió la extensión SIM para los residentes de East Jakarta. Para el área de West Yakarta, puedes venir a Citraland Mall

Leer también: Programa para la ubicación de SIM alrededor de Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el martes 26 de agosto de 2025



El último auto SIM móvil fue en el campus de la trilogía de Kalibata, que se encuentra en el sur de Yakarta. El tiempo de servicio de todos los autos SIM móviles comienza a las 08.00 WIB hasta 14.00 WIB.

Leer también: Programe SIM alrededor de Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el lunes 25 de agosto de 2025



Mientras tanto, específicamente para los residentes de Bekasi proporcionó autos SIM móviles que hoy están estacionados en Bekasi Cyber ​​Park. No olvide tomar el número de cola primero, y el tiempo de servicio comienza a las 08.00 WIB hasta 10.00 WIB.

La gestión de la extensión del período de validez del Sim Bogor Sim hoy se puede realizar en un automóvil SIM móvil estacionado en el Tajur Boxies Mall. El tiempo de servicio comienza a las 09.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Para los residentes de Bandung que necesitan encargarse de la extensión del período de validez SIM, pueden visitar uno de los dos autos SIM móviles que hoy están estacionados en el Centro Comercial King y el mercado moderno de Batununggal. El servicio comienza a las 08.00 WIB hasta que termine.

El costo de extender el SIM, de acuerdo con el PP No. 60 de 2016 con respecto a los ingresos estatales que no son de taxi, es RP. 80 mil para la extensión SIM A y RP. 75 mil para el Sim C.

La condición es una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del antiguo SIM y el SIM original, así como la prueba de prueba de salud.