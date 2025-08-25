Programa para la ubicación de SIM alrededor de Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung el martes 26 de agosto de 2025

Yakarta, Viva – Los residentes de Yakarta que sean válidos para la licencia de conducir se agotarán pronto, hoy pueden hacer una extensión en uno de los autos SIM móviles cuyo horario es proporcionado por la Policía Metropolitana de Yakarta.

Reportado por Viva de la Policía Nacional Korlantas, martes 26 de agosto de 2025, la ubicación de un automóvil SIM móvil que generalmente se opera en el área central de Yakarta, está disponible en la oficina de correos de Banteng Field.

Un automóvil SIM móvil estaba estacionado en el Grand Cakung Mall, que sirvió la extensión SIM para los residentes de East Jakarta. Aquellos que viven en el área del oeste de Yakarta pueden venir a un auto Sim en Citraland Mall o LTC Glodok.

El último auto SIM móvil fue en el campus de la trilogía de Kalibata, que se encuentra en el sur de Yakarta. El tiempo de servicio de todos los autos SIM móviles comienza a las 08.00 WIB hasta 14.00 WIB.

La gestión de la extensión del período de validez del Sim Bogor Sim hoy se puede hacer en un Sim móvil estacionado en Lotte Wholesale Sholeh Iskandar. El tiempo de servicio comienza a las 09.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Para los residentes de Bandung que necesitan ocuparse de la extensión del período de validez SIM, pueden visitar uno de los dos autos SIM móviles que hoy están estacionados en Adogrosir Ahmad Yani y McD Palace Plaza. El servicio comienza a las 08.00 WIB hasta que termine.

Los residentes de Bekasi, cuyos períodos de validez se agotarán pronto, pueden extender el período de validez en un automóvil SIM móvil estacionado en la Pizza Hut Komsen Jatiasih. No olvide tomar el número de cola, porque la cuota es limitada. El tiempo de servicio comienza a las 08.00 WIB hasta 10.00 WIB.

Simmering Service solo sirve solo las aplicaciones de extensión SIM A y C, que terminarán.

La condición es una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del antiguo SIM y el SIM original, así como la prueba de prueba de salud. La tarifa de extensión es IDR 80 mil para la extensión Sim A e IDR 75 mil para la extensión SIM C.