Programa MBG jugando con éxito la rueda económica

Yakarta, Viva – El Ministerio de Inversión y Represidente/BKPM a través del Diputado de Promoción de Inversiones, dijo Nurul Ichwan, el programa Comer nutritivo gratis (MBG) se ha convertido en uno de los factores que participaron en alentar a la economía indonesia en el segundo trimestre de 2025 a crecer 5.12 por ciento interanual (interanual).

«Por lo tanto, el programa de almuerzo gratuito es increíble. Está incluido en el mercado y gira las ruedas de la economía, además de contribuir al crecimiento económico», dijo Nurul en la Oficina del Ministerio de Inversión y Riso aguas abajo/BKPM, Área de Subroto Gatot, South Jakarta, miércoles 13 de agosto, 2025.

VIVA militar: los estudiantes en Papua disfrutan del programa de alimentos nutritivos gratuitos (MBG)

Admitió que este programa también logró transferir el gasto estatal, de previamente para financiar las actividades del Ministerio/Institución (K/L) para convertirse en gastos en el mercado para alimentar a los niños.

Afirmó Nurul, este paso es una de las estrategias Presidente Prabowo Subianto En la lucha contra la corrupción.

Porque según él, una de las causas de la resistencia frecuente de los aspectos de financiación de los programas en varios ministerios/instituciones, es el resultado de las acciones de los corruptores.

Por lo tanto, el programa MBG se considera la estrategia del gobierno para no proporcionar espacio para la corrupción 7. Corrupción, y desviarlo a un programa real que pueda convertir las ruedas de la economía en el campo.

«Así que eso es lo que hizo el presidente (Prabowo). Hajar todos los corruptores, no se les da un programa para que no podamos corromper. Usamos el dinero, ingresamos al mercado y la economía crece», dijo.

Comida nutritiva gratis en SMP Negeri 12 Semarang, Java central

Se sabe que anteriormente la Agencia Central de Estadísticas (BPS) informó que el crecimiento económico del segundo trimestre de 2025 que creció anual en 5.12 por ciento, mostró una tendencia de crecimiento positiva en todos los campos comerciales.

Cuando la mayor contribución para el PIB proviene del procesamiento, la agricultura, el comercio y las industrias mineras, con una porción total del 63.59 por ciento del PIB.