¡Programa de video de Prabowo Splashy en los cines, Ministro de Defensa Abierta Voz!

Yakarta, Viva -Minister del Secretario de Estado (Menesesneg) Prasetyo Hadi habló sobre la multitud de la conversación de los ciudadanos con respecto a los breves proyecciones de video que contienen los programas del presidente Prabowo Subianto en varios teatros. Afirmó que el uso de los medios públicos como un medio para entregar mensajes del gobierno es algo válido siempre que no entra en conflicto con las reglas.

«Por supuesto, siempre que no viole las reglas, no interfiere con la comodidad, la belleza, el uso de los medios públicos para transmitir un mensaje es ciertamente algo común», dijo en Yakarta, domingo (14/09/2025).

El video viral presentaba imágenes de las actividades y declaraciones del presidente Prabowo, acompañado de datos de logros del programa. Algunos de ellos son los logros de la producción nacional de arroz que alcanzaron los 21.76 millones de toneladas hasta agosto de 2025, la operación de 5.800 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG), el lanzamiento de 80,000 instituciones de la cooperativa de la aldea roja y blanca, para el establecimiento de 100 escuelas de personas.

Presidente Prabowo Subianto

Además, el programa gratuito de alimentación numerado (MBG) también se muestra en el video. Se dice que el programa, que se lanzó desde el 6 de enero de 2025, alcanzó los 20 millones de beneficiarios.

La reproducción de video se realiza antes de que se reproduzca la película principal. El cine también emitió brevemente una advertencia para que la audiencia no grabara la pantalla durante el video. Luego, la película se reproduce nuevamente a tiempo. (ENTRE)