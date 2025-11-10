Programa de televisión ‘The Motherload’ en obras de Sarah Hoover, 20th Television

Sara Hoovermemorias “La carga madre: Episodios desde el borde de la maternidad” está en desarrollo como una serie dramática en 20th Television, dicen las fuentes. Variedad.

Stuart Zicherman será el showrunner y Hoover coescribirá el piloto con Sas Goldberg (“Only Murders in the Building”, “The Marvelous Mrs. Maisel”).

La serie “The Motherload” seguirá a Jennifer, una marchante de arte milenaria que descubre que la maternidad no es nada de lo que esperaba. “En lugar de alegría, están resultando ser meses de rabia, confusión mental, automedicación y una política de tierra arrasada hacia su marido”, según el logline. «Resulta en una entrega total del sexo, la carrera y la identidad, y Jennifer se da cuenta de que nunca podrá encontrar su camino hacia la realización de la paternidad sin una mirada más dura a sí misma, su relación con su propia madre, con los hombres y con la condición de ser una mujer que desprecia las narrativas de mierda sobre mamás».

El material original de Hoover es una memoria sobre la crianza de los hijos que explora los horrores de la maternidad. El libro le da la vuelta a la narrativa eufórica del parto y “se atreve a preguntar qué sucede cuando ‘qué esperar cuando estás esperando’ resulta ser meses de rabia, angustia, confusión mental y una entrega total del sexo, la carrera y la identidad”, según la descripción del editor.

Hoover, autor, crítico cultural e influyente, se mudó de Indiana a Nueva York para estudiar historia del arte. Trabajó en una galería y se casó con el artista Tom Sachs, «pero cuando Hoover quedó embarazada, todo en su vida comenzó a desmoronarse», según la sinopsis. «Se sentía como una impostora en su propio cuerpo. Se distanció de sus amigos y de su marido. La ansiedad, el miedo, la culpa y la vergüenza amenazaban con tragarla». Sus memorias son un rechazo de la idea de que las madres son puras y perfectas, y un examen implacablemente honesto de la depresión posparto.

Zicherman también es productor ejecutivo de “The Motherload” junto a Ellen Goldsmith-Vein y Jeremy Bell y Sas Goldberg de The Gotham Group. Tanto Gotham Group como Goldberg tienen acuerdos de primera vista con 20th.

Hoover está representado por WME, Linden Entertainment, Align PR y Jackoway Austen. Zicherman está representado por UTA y Mosaic. Goldberg está representada por WME, Rise Management y Ziffren Brittenham. El Grupo Gotham está representado por WME.