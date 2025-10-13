Programa de televisión ‘Magic 8 Ball’ anunciado por M. Night Shyamalan y Brad Falchuk

M.Night Shyamalan anunció que dirigirá un piloto de televisión basado en la famosa película de Mattel. Bola mágica 8 juguete.

El proyecto está escrito por Brad Falchukel cocreador de “Glee”, “American Horror Story”, la serie “911” y más titanes de la televisión.

Shyamalan, el maestro del terror detrás de “The Sixth Sense”, “The Village” y “Trap” del año pasado, hizo el anuncio en Instagram y publicó un guión que dice: “Magic 8 Ball Season 1 ‘Pilot’”.

«He estado trabajando en esto durante un par de años… ¿Quién participa?» preguntó Shyamalan en la leyenda, con el hashtag «Es seguro», asintiendo con la cabeza a una respuesta popular del dispositivo de adivinación.

No está claro quién distribuirá la serie “Magic 8 Ball”, o si hay algún talento asociado. Variedad se ha puesto en contacto con representantes de Shyamalan y Falchuk para obtener más información.