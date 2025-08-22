Programa de prioridad de prioridad de la carrera en 2026, Sri Mulyani Rogoh Kockek Negara Rp 1.376 billones

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati dijo que el gobierno había preparado varios programa prioridad para áreaque se sentirá directamente los beneficios de la comunidad en cada región.

En una reunión de trabajo con el Parlamento Indonesio Xi Komsi, el Ministro de Finanzas aseguró que el gobierno también había asignado un presupuesto de RP 1.376.9 billones, para las necesidades de varios programas prioritarios que se implementarán en el área.

«Donde algunos son programas en curso como PKH (programa Family Hope), PIP, tarjetas de supermercado y contribuciones de seguro de salud», dijo Sri Mulyani, viernes 22 de agosto de 2025.



Ministro de Finanzas, Sri Mulyani en el complejo del Palacio Presidencial

Además, también hay una asignación de fondos de RP 22.5 billones para el programa de renovación y revitalización de la escuela, y otros presupuestos de hasta Rp 335 billones para el programa Comer nutritivo gratis (MBG).

Donde, la implementación se llevará a cabo directamente en el área para la comunidad en el área, tanto para estudiantes como para estudiantes de la escuela y para madres a niños menores de cinco años.

«Entonces, por ejemplo, como una escuela pública. Aunque es llevado a cabo por el Ministerio de Asuntos Sociales, pero (el programa) también se lleva a cabo para niños en las regiones. Luego, el concepto de la escuela superior de Garuda también es el mismo, lo que se puede sentir en varias regiones de Indonesia», dijo el ministro.

Además, continúa Sri Mulyani, el gobierno también preparó fondos para subsidios energéticos, subsidios de fertilizantes y subsidios de Kur, que se cree que son recibidos directamente por las personas en las regiones.

«Lo que también incluye la asignación profesional docente que no es ASN, donde obtienen la asignación profesional para maestros y profesor de hasta Rp 63.5 billones», dijo.

Para obtener información, la siguiente es una lista de programas de prioridad del gobierno central para las regiones con una asignación de presupuesto de RP 1.376.9 billones:

1. Programa de esperanza familiar (PKH) IDR 28.7 billones

2. Conferencia PIP/KIP/OTRA BROCHIÓN RP. 63.6 billones

3. Tarjeta de comida (BPNT) IDR 43.8 billones

4. Asistencia de contribución de seguro de salud RP. 69 billones

5. GRATIS Health Check & TB, RS Revitalization Rp. 7.3 billones

6. Renovación escolar/revitalización RP. 22.5 billones

7. Nutrición gratis que come IDR 335 Tricle

8. Escuela de personas y Garuda Superior School Rp. 27.9 billones

9. Preservación de carreteras y puentes Rp. 24.3 billones

10. Vivienda IDR 48.7 billones

11. Dam y riego IDR 12 billones

12. Villa roja y blanca/Kelurahan Cooperative RP. 83 billones

13. Subsidios sin energía, subsidios de Kur y fertilizantes RP. 108.8 billones

14. TPG/TPD Non PNS RP. 63.5 billones

15. Subsidio de energía y compensación RP. 381.3 billones

16. Granes de comida RP. 22.4 billones

17. Reservas de Bulog & Food IDR 28.5 billones

18. Fishermen Village & National Workshop RP 6.6 billones.