Programa de entrevistas de Claudia Winkleman ambientado en la BBC

claudia winkelman – una cara muy reconocible en el Reino Unido, donde actualmente es presentadora de “The Traitors” y presentadora saliente de “Strictly Come Dancing” – tendrá su propio programa de entrevistas.

“The Claudia Winkleman Show” ha sido encargado oficialmente por la bbc y se lanzará en la primavera de 2026.

Según la BBC, en el programa de siete episodios, Winkleman “dará la bienvenida a su sofá a los nombres más importantes del mundo del cine, la televisión, la música y más allá para conversar animadamente con la ayuda de una audiencia de estudio”.

«No puedo creerlo y estoy increíblemente agradecido a la BBC por esta increíble oportunidad», dijo Winkleman. «Obviamente voy a ser horrible, eso es evidente, pero estoy encantado de que me dejen intentarlo».

“The Claudia Winkleman Show” está siendo producida por So Television, que también produce “El show de Graham Nortony Pequeña Flecha.

«Claudia es un verdadero tesoro nacional: cálida, ingeniosa e infinitamente entretenida», dijo la editora encargada de entretenimiento de la BBC, Kalpna Patel-Knight. «Tiene una capacidad extraordinaria para hacer que la gente se sienta cómoda y sacar lo mejor de ellos, ya sean superestrellas mundiales o miembros de la audiencia».

El director general de So Television, Graham Stuart, añadió: «Graham Norton ha hecho que el programa de entrevistas del viernes por la noche sea una cita deslumbrante para ver. ¿Cómo es posible seguir eso? Contratando a un presentador igualmente brillante. Así lo hemos hecho».

“The Claudia Winkleman Show” es una producción de So Television y Little Arrow para BBC One y BBC iPlayer. Fue encargado por Patel-Knight. Los productores ejecutivos son Stuart y Ruth Phillips. El editor encargado de la BBC es Neil McCallum.

ITV Studios está vendiendo “The Claudia Winkleman Show” a nivel mundial.

Nuestro sitio hermano Deadline fue el primero en dar la noticia de este anuncio.