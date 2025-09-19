Programa de empoderamiento de BRI entre el éxito UMKM Sewm éxito produciendo miles de millones de rupias para llegar al mercado europeo

VIVA – JJC Sewing House, un negocio de costura para el hogar del norte de Yakarta, ahora se ha convertido con éxito en una casa de producción de moda orientada a la exportación con miles de millones de facturaciones de Rupia.

El negocio dirigido por Jihan Astriningrias se transformó con éxito en un espacio de creatividad que presenta una colección de ropa de mujer al combinar tradiciones y diseños modernos, al tiempo que abrió un espacio para el empoderamiento de las mujeres.

«El cambio de marca que hicimos en diciembre de 2023 se convirtió en un punto de inflexión importante para las casas de costura de JJC. Dimos este paso para que el esfuerzo pudiera desarrollarse y continuar manteniendo la relevancia mientras respondía a la demanda de los consumidores mientras apoyaba a las mujeres para que permanezcan seguros en cada actividad», dijo Jihan.

La transformación también se vio a partir de la última colección lista para usar titulada «Eunoia Yakarta» que se introdujo en 2025. La colección de ropa exterior está lista para mujeres activas con diseños únicos. Inspirada en la vida de la ciudad de Yakarta, Eunoia Yakarta combina telas tejidas y mosaicos con detalles de bordado que combinan las artes tradicionales y los toques modernos.

En cuanto al lado de la producción, Jihan enfatizó que las casas de costura de JJC también permitieron a las mujeres en torno a su entorno empresarial.

«Involucramos a las amas de casa para aprender diversas experiencia en la moda, desde patrones de corte hasta acabado. En la actualidad, alrededor del 80% de los trabajadores en nuestras boutiques de hogares son mujeres», dijo.

Este creciente viaje de negocios es aparentemente inseparable del apoyo. Bridonde JJC es una casa de coser incorporada en el programa Casa de bumn bumn Yakarta desde 2024.

«Muchos de los beneficios que obtenemos, especialmente de la capacitación en línea gratuita que se celebran todos los días y pueden ser seguidos por todos los miembros del grupo. Además, también obtenemos información importante relacionada con las oportunidades de presentación y exhibición», dijo.

Este año, JJC Sewing House ahora está apuntando a una facturación de hasta RP1 mil millones a través de la mejora interna, la innovación de productos y la expansión al dominio B2B para mantener la continuidad del negocio. No solo en el mercado interno, los productos de costura de JJC Rumah también han sido vislumbrados por turistas extranjeros, desde Malasia, Brunei, hasta varios países de Europa.

En una ocasión separada, el Secretario Corporativo de BRI, Dhanny, enfatizó que Bri estaba comprometido a continuar asistiendo a empresarios de UMKM en cada etapa de sus viajes de negocios.

Según él, varios programas de capacitación y asistencia iniciados por BRI se convirtieron en un punto de apoyo importante para alentar a las MIPYME a ascender en clase y expandir el mercado.

«A través de la iniciativa de los programas de entrenamiento y empoderamiento integrales sostenibles, Bri cree que las MIPYME como las casas de costura JJC tienen un gran potencial para penetrar en el mercado internacional. BRI es optimista de que las MIPYME no son solo la columna vertebral de la economía nacional, sino que también pueden parecer una locomotora de la economía de las personas y la competencia global», dijo.