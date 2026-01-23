Profundizando en la innovación tecnológica de la belleza, ¿qué hay en Beauty Science Tech 2026?

Jacarta – Beauty Science Tech (BST) 2026 se celebró oficialmente del 21 al 25 de enero de 2026 en City Hall Pondok Indah Mall 3. Con el gran tema «Beauty Rewired: donde la ciencia, la tecnología y el alma transforman la vida», este evento es un escenario importante para la transformación de la industria de la belleza basada en la ciencia y la tecnología.

En esta actividad hay una serie de innovaciones que combinan investigación científica, inteligencia artificial y enfoques de sostenibilidad.

El siguiente es un resumen de los aspectos más destacados de BST 2026.

1. Más de 30 experiencias de consumo impulsadas por IA

BST 2026 fortalece el ecosistema de innovación a través de la colaboración con más de 20 socios tecnológicos globales en el campo de la Inteligencia Artificial (IA). Como resultado, se han creado más de 30 experiencias de consumo basadas en IA que les permiten comprender con mayor precisión el estado de su piel, rostro y cuerpo. Esta tecnología abre una nueva era de cuidado personal preciso basado en datos.

2. Experiencia directa de sentir la sofisticación de la IA.

En BST 2026, los visitantes podrán experimentar de primera mano varias tecnologías de inteligencia artificial desarrolladas por ParagonCorp. Desde análisis de la piel basados ​​en datos hasta simulaciones de recomendaciones de productos personalizadas, toda la experiencia está diseñada para ser interactiva, de modo que los consumidores comprendan los beneficios reales de la tecnología de belleza moderna.

3. Demostración de innovación científica y tecnológica.

Este evento también demostró cómo la innovación basada en la ciencia y la tecnología puede proporcionar soluciones de belleza más inclusivas y personalizadas. Este enfoque enfatiza que la belleza ya no es genérica, sino que se adapta a las características biológicas de cada individuo.

«Actualmente, a través de la ciencia biométrica, la investigación genómica y de microbiomas y los enfoques de análisis de la piel basados en datos, podemos comenzar a comprender que la piel no es solo una superficie, sino un sistema biológico. La tecnología nos permite comprender las diferencias y la singularidad de cada individuo y crear soluciones de belleza que sean más precisas, personales y responsables, no para cambiar a los humanos, sino para responder a sus necesidades», afirmó el Dr. Sari Chairunnisa, Sp.DVE, FINSDV, director ejecutivo adjunto y director de I+D. ParagonCorp.

4. Exposiciones interactivas y experiencias inmersivas

BST 2026 presenta una exposición y experiencia inmersiva con más de 10 experiencias innovadoras del portafolio de marcas de ParagonCorp. Este concepto está diseñado para acercar a los visitantes al mundo de la belleza del futuro a través de un enfoque visual, digital e interactivo.