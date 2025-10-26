Profunda depresión en la Bahía de Bengala: el gobierno de Odisha puso en alerta a todos los distritos







La depresión por el Bahía de Bengala El domingo se intensificó hasta convertirse en una profunda depresión y avanzaba lentamente hacia la costa este, lo que llevó al gobierno de Odisha a poner en alerta a los 30 distritos, dijeron funcionarios, informó la agencia de noticias PTI.

El IMD ha declarado que es muy probable que la tormenta ciclónica cruce la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam, alrededor de Kakinada, durante la tarde/noche del 28 de octubre como una tormenta ciclónica severa con una velocidad máxima sostenida de viento de 90 a 100 kmph, con ráfagas de 110 kmph.

Odisha experimentará lluvias muy intensas o extremadamente intensas los días 28 y 29 de octubre, dijo.

El IMD ha emitido alertas rojas, naranjas y amarillas para varios distritos del sur y la costa de Odishadonde en lugares aislados se podrían experimentar precipitaciones superiores a 20 cm.

El ministro de Ingresos y Gestión de Desastres de Odisha, Suresh Pujari, dijo que los 30 distritos del estado han sido puestos en alerta con hombres y maquinaria listos para operaciones de rescate y socorro, informó PTI.

El ministro dijo que se ha ordenado a los recolectores de distrito que evacuen a las personas de las áreas bajas debido a las fuertes lluvias inminentes y a los lugares que probablemente serán golpeados por vientos superficiales, informó PTI.

Dijo que 15 distritos en las regiones costeras y del sur se verán afectados por el inminente tormenta ciclónica.

Mientras tanto, unos siete distritos de las zonas meridionales y costeras han cancelado las licencias de los empleados gubernamentales, teniendo en cuenta la urgencia de la situación.

El IMD en su último comunicado dijo: «La depresión sobre el sureste de la Bahía de Bengala se movió casi hacia el oeste-noroeste con una velocidad de 10 kmph durante las últimas 6 horas, se intensificó hasta convertirse en una profunda depresión y se centró a las 5.30 am a unos 610 km al oeste de Port Blair (Islas Andaman y Nicobar), 790 km al este-sureste de Chennai (Tamil Nadu), 850 km al sur-sureste de Visakhapatnam (Andhra Pradesh), 840 km al sureste de Kakinada (Andhra Pradesh) y 950 km al sur-sureste de Gopalpur (Odisha).»

«Es probable que se mueva casi hacia el oeste-noroestese intensificará aún más hasta convertirse en una tormenta ciclónica sobre el suroeste y el centro-oeste de la Bahía de Bengala durante las próximas 24 horas. A partir de entonces, es probable que se mueva hacia el noroeste, luego hacia el norte-noroeste y se intensifique hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa en la mañana del 28 de octubre», dijo.

(Con aportes de PTI)





Fuente