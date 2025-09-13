Profit de impresión de RP. 298 mil millones, ASDP atiende a 3,07 millones de pasajeros en el semestre I-2025

Yakarta, Viva – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) registró que había atendido 3.07 millones de pasajeros y 3.98 millones de vehículos en toda Indonesia durante el semestre I-2025.

Presidente Director de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, dijo que el número mostró una fuerte confianza pública en servicio ASDP como la columna vertebral de la conectividad marítima de Indonesia.

«No solo estamos dirigiendo un negocio como de costumbre, sino que se mueve rápidamente con un enfoque en victorias rápidas. Todas las líneas deben trabajar juntas para crear resultados concretos para empresas, sociedad y países «, dijo Heru.

Explicó, a lo largo de enero -junio de 2025, ASDP registró ingresos consolidación por valor de Rp 2.44 billones, con dos RP neto. 298 mil millones. Este logro experimentó un ajuste de alrededor del 4 por ciento en los ingresos y el 9 por ciento del volumen del vehículo en comparación con el año anterior.

«Sin embargo, la gerencia puede mantener la rentabilidad y la estabilidad del flujo de efectivo a través de estrategias de eficiencia y el fortalecimiento de los servicios basados ​​en las necesidades del mercado», dijo.

Director del Presidente de ASDP, Heru Widodo,

Secretario corporativoY ASDP, Shelvy Arifin, agregó que la consistencia del rendimiento del semestre I-2025 fue una base sólida para la aceleración del crecimiento en el segundo semestre.

«ASDP sigue comprometido a mantener la estabilidad del negocio al tiempo que fortalece las bases de la compañía. Nuestro enfoque es presentar excelentes servicios, especialmente el sector logístico, que es el pilar principal del desempeño de la compañía», explicó Shelvy.

La transformación digital continúa fortaleciéndose mediante la implementación de reservas de boletos en línea Ferzy que ahora están presentes en 49 puertos. Esta plataforma aumenta la comodidad de los usuarios del servicio con un proceso de reserva más rápido, transparente y seguro.

Además de la digitalización, el desarrollo de infraestructura también es una prioridad. La mejora de los servicios en el puerto de Merak y Bakauheni, incluida la construcción de un puente de conexión entre las terminales ejecutivas y regulares, ha presentado una experiencia de viaje más suave y cómoda para la comunidad.

Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin.

ASDP también amplía el acceso a la conectividad al abrir ocho nuevas rutas pioneras que alcanzan las áreas estratégicas y las áreas 3T. La presencia de esta vía fortalece el papel de ASDP para alentar el crecimiento económico regional y el desarrollo equitativo.

«Escuchamos las aspiraciones de los usuarios del servicio y garantizamos que la calidad del servicio continúe mejorando de acuerdo con las necesidades de la comunidad», dijo.

Con la consolidación interna y el espíritu de ejecución conjunta, ASDP es optimista de que puede cerrar 2025 con un logro orgulloso al tiempo que hace una contribución significativa a la economía nacional.