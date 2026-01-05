Profesor del IPB revela hechos impactantes sobre los bosques y las inundaciones

Jacarta – Cada vez inundación Cuando suceden cosas, a menudo surge rápidamente una conclusión: bosque dañado, entonces viene el diluvio.

Los bosques se perciben entonces como una solución absoluta, como si si los bosques todavía estuvieran intactos, definitivamente no se producirían grandes inundaciones.

A los ojos del profesor del Departamento de Gestión Forestal de la Universidad IPB, Sudarsono Soedomo, esta percepción es lo que realmente hay que corregir, especialmente en medio del cambio climático que está marcando patrones. Lluvia cada vez más extrema y difícil de predecir.

El problema, dijo, es que esta percepción errónea no sólo existe en los espacios públicos comunes, sino que a menudo la repiten los líderes comunitarios, las personas educadas e incluso los responsables políticos.

«Esto es peligroso. Cuando un problema complejo se simplifica demasiado, la atención pública en realidad se aleja de una gestión de riesgos realista y basada en sistemas», dijo, a través de un comunicado oficial, el lunes 5 de enero de 2026.

Científicamente, según él, la función hidrológica de los bosques es muy importante, pero bajo ciertas condiciones. Con precipitaciones normales a moderadas, los bosques funcionan de manera muy eficaz.

La copa de los árboles intercepta la lluvia y retrasa la caída del agua a la superficie del suelo. Sin embargo, la naturaleza siempre tiene límites.

La capacidad de infiltración del suelo, incluso en bosques naturales intactos, sigue siendo limitada. Cuando la lluvia cae con muy alta intensidad y durante un período prolongado, el suelo se saturará.

En ese momento, la lluvia posterior ya no puede ser absorbida y se convierte en escorrentía superficial. El agua fluye hacia el río, con sólo un ligero retraso en comparación con el terreno abierto.

«Esto significa que incluso las cuencas fluviales totalmente boscosas (DAS) pueden producir grandes inundaciones si las precipitaciones exceden la capacidad del sistema hidrológico», explicó Sudarsono.

Aquí es donde a menudo se producen percepciones erróneas. La suposición de que «si el bosque sigue intacto, no se producirán grandes inundaciones» es contraria a los hechos científicos.

En condiciones de lluvias extremas, todas las formas de cobertura terrestre, independientemente de su tipo, están sujetas a las leyes de la hidrología.

Repetir esta percepción errónea es realmente peligroso porque desvía la atención de esfuerzos de gestión de riesgos más sensatos y basados ​​en datos.

La situación se complica aún más cuando las emociones toman el control. En condiciones de desastre, el público tiende a buscar partes a quienes se pueda culpar y castigar.