Profecía ‘Diseñador de disfraces habla sobre looks nominados a Emmy

La diseñadora de vestuario serbia Bojana Nikitović no sabe quién la refirió para trabajar en «Duna: Profecía «. «No sé quién sugirió mi nombre, y nunca me enteré, pero estoy realmente agradecida por quien sea que fuera», dice a un lado la vaga.

Transmitiendo en HBO Max «,Dune: profecía«Tiene lugar 10,000 años antes del nacimiento de Paul Atreides y los eventos de las películas de Denis Villeneuve. Sigue a dos hermanas Harkonnen mientras construyen su escuela de hermandad en la poderosa secta de verdades de verdad conocidas como el universo bene gesserit. Wallach IX, una boda imperial en Salusa Secundus y otros lugares diversos.

La escuela Sisterhood es fundamental para la serie, y en los primeros diez minutos de «The Hidden Hand», el episodio salta treinta años del tiempo, desde cuando Valya Harkonnen (Jessica Barden) fue estudiante en la escuela cuando es la matriarca de la orden (Emily Watson). La línea de tiempo posterior muestra inmediatamente una mayor variedad de ropa entre la hermandad. «Queríamos demostrar que toda la hermandad floreció», explica Nikitović, «cambiamos el tipo de relieve de los 30 años antes. Ponemos diferentes tonos de grises para novatos, acólitos y madres reverendas».

El episodio luego viaja a Salusa Secundus, presentando las casas Corrino y Richese en la víspera de una boda política. Si bien ambas casas son ricas, Nikitović llama a sus estados «dinero viejo» versus «dinero nuevo». Respectivamente, los Corrino tradicionalmente ricos se ponen en atuendo oscuro y conservador, mientras que los Richese son más extravagantes, vestidos con túnicas fluidas de colores de rubor ligero, con el objetivo de hacer alarde de sus nuevas riquezas.

El personaje que se somete a los cambios más de vestuario en Salusa Secundus es la princesa Ynez Corrino (Sarah-Sofie Boussnina), la hija del Emperador (Mark Strong) y la novia en la boda antes mencionada. El primer episodio muestra a Ynez vestido para el entrenamiento de combate, una noche y, más memorablemente, su boda. «Es muy importante no solo hacer que se vean bien y bien para la escena, sino también hacer que se sientan bien con un disfraz que llevaban puesto», reflexiona Nikitović. La vestimenta de entrenamiento estaba hecha de una seda más elástica, que permitía a Boussnina y sus coprotagonistas se movían atléticamente mientras aparecían auténticos para el universo.

El vestido de novia de Ynez es el disfraz más distintivo del episodio. Mostrar una elegancia rara vez asociada con «Dune», el vestido es un rojo brillante brillante. Canónicamente, es el vestido que la madre de Ynez (Jodhi May) usó cuando se casó con el Emperador, un matrimonio que estaba tan políticamente orquestado como el que Ynez se embarca con el heredero Richese. El disfraz se convierte así en una reliquia familiar, una llena de gracia y astucia.

Nikitović buscó crear algo «elegante y poderoso» con el vestido de Ynez. Queriendo usar el tono de rojo que mejor capturaría y reflejaría la luz, Nikitović y su equipo terminaron creando una tela especializada, que cortaron y pegaron láser encima de la seda básica para adherirse a la figura del actor mientras hacían que los colores establezcan. Sin embargo, el personaje del vestido no se limitaba a su impresionante color. A pesar de su elegancia, el vestido ‘ataba el encaje alrededor de los hombros de Ynez, el velo y el acompañante velo dorado emulan jaulas. Nikitović explica que el vestido tenía que aparecer como «algo en lo que se ha confinado. Era importante demostrar que se ve obligada a entrar en este compromiso».

Finalmente, el episodio también presenta uno de los personajes más voluble de «Dune Profecy»: Desmond Hart (Travis Fimmel). Un soldado que regresa a Salusa Secundus solo unas horas antes de la boda, usa un abrigo largo sobre un atuendo militarista bronceado, uno que complementa la barba rubia sucia de Fimmel y alude al arenoso paisaje de guerra del que simplemente escapó en Arrakis. Nikitović se inspiró en los viejos occidentales para vestir a Hart, queriendo presentarle como un misterioso vaquero envuelto que emerge del desierto. Nadie más en el episodio se viste como Hart; Su disfraz establece claramente su singularidad, que revela sus colores completos más adelante en la serie.