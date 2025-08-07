Productos de mapas de antaño, global brillante

Yakarta, Viva – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang TBK (Antam) tiene un precio de RP 1,943,000 por gramo en comercio Hoy. El precio cayó en RP 7,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, jueves 7 de agosto de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP 1,789,000 por gramo. El precio cayó por RP. 7,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9.40 millones, 10 gramos de Rp. 19,925 millones, 25 gramos de Rp. 47.187 millones y 50 gramos de RP. 94,295 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 188,512 millones, 250 gramos de RP. 471,015 millones y 500 gramos de oro Rp 941,820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de 1,021.5 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 1,883.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Los consumidores muestran bares de oro que compró en Metal Metal Gold Boutique, Aneka Tambang Building, Yakarta. Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Oro global

Mientras tanto, el precio global de oro se disparó en el comercio de esta mañana. Los inversores están esperando la nominación de la Junta de Gobernadores Reserva federal Qué presidente Donald Trump anunciará.

Reportado de Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.1 por ciento a US $ 3,372.97 por onza. Mientras tanto, los precios del oro de EE. UU. Subieron un 0.3 por ciento a US $ 3,442.2 por onza.