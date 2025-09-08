Productos de estancamiento Antam, Global Varies

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 2,060,000 por gramo en el comercio actual. El precio no ha cambiado en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de Empresas de Procesamiento y Refinamiento de Antam Mulia Mulia Mulia, miércoles 3 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro está establecido para RP 1,907,000 por gramo. El precio también cambia.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos por Rp 10,075 millones, 10 gramos de Rp 20,095 millones, 25 gramos de 50,112 millones y 50 gramos de Rp 100,145 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 200,212 millones, 250 gramos de RP. 500,265 millones y 500 gramos de oro Rp 1,000,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de RP 1,080 mil 1,000 gramos por valor de Rp 2,000.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro varían en el comercio esta mañana. Los inversores examinan el aumento en las expectativas del recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal este mes, impulsado por datos de empleo de los Estados Unidos que son más débiles que las estimaciones.

Citado de Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.1 por ciento a US $ 3,588 por onza. Mientras que el precio de los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre cayó un 0.7 por ciento a US $ 3,628.5 por onza.