Productos de Antam y Global Compact Shinclong

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.364.000 IDR por gramo en comercio Hoy. Este precio aumentó en 21.000 IDR por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, jueves 20 de noviembre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.225.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.595 millones de IDR, 10 gramos por 23.135 millones de IDR, 25 gramos por 57.712 millones de IDR y 50 gramos por 115.345 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 230.612 millones de IDR, 250 gramos de 576.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.152.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.232 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.304,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. PPh 22 sobre transacciones recompra deducido directamente del valor total.

oro mundial

Mientras tanto, los precios mundiales del oro brillaron en las operaciones de esta mañana. Los inversores esperan la publicación del informe de empleo pendiente en Estados Unidos.

Reportando desde Los tiempos económicos, El precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0,3 por ciento a 4.092,98 dólares la onza. Mientras tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,2 por ciento a 4.092,70 dólares la onza.