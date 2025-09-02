Productos Antam Mejeng por encima de RP. 2 millones por gramo, global disparado

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) con un precio de Rp 2,009,000 por gramo en comercio Hoy. El precio disminuyó en RP 2,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer que era una tabla de RP 2,011,000 por gramo.

Citado de la unidad de datos de la Unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, martes 2 de septiembre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP 1,856,000 por gramo. El precio también cayó en RP 2,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,820 millones, 10 gramos de Rp. 19,585 millones, 25 gramos de Rp. 48,837 millones y 50 gramos de RP. 97,595 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 195,112 millones, 250 gramos de RP. 487,515 millones y 500 gramos de oro Rp 974,820 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de 1,054 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 1.949.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para transacciones recompra Cortar directamente del valor total.

Oro global

Mientras tanto, el precio global de oro se disparó a su nivel más alto en los últimos cuatro meses de comercio esta mañana. Alentado por el debilitamiento del dólar estadounidense y el aumento de las expectativas de la disminución de las tasas de ACAN de los Estados Unidos este mes.

Al informar desde los tiempos económicos, el precio del oro en el mercado spot internacional aumentó un 0.5 por ciento a US $ 3,492.5 por onza. Mientras tanto, los futuros de oro de EE. UU. Para la entrega de diciembre aumentaron un 1,4 por ciento a US $ 3,563.4 por onza.