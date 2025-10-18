Productos Antam lanzados el fin de semana

Jacarta – Precio que no es producción de PT Aneka Tambang Tbk (antam) tiene un precio de 2.428.000 IDR por gramo en comercio hoy. El precio cayó 57.000 IDR en comparación con la negociación de ayer.

Citado a partir de datos de la Unidad de Negocios de Refinación y Procesamiento de Metales Preciosos de Antam, el sábado 18 de octubre de 2025, el precio de recompra o recompra El oro se fija en 2.277.000 IDR por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, es decir, cinco gramos vendidos por 11.915 millones de IDR, 10 gramos por 23.775 millones de IDR, 25 gramos por 59.312 millones de IDR y 50 gramos por 118.545 millones de IDR. Entonces, 100 gramos de oro tienen un precio de 237.012 millones de IDR, 250 gramos de 592.265 millones de IDR y 500 gramos de oro de 1.184.320 millones de IDR.

Además, para los tamaños más pequeños y más grandes de oro que Antam vendió hoy, a saber, 0,5 gramos por un precio de 1.292,5 mil IDR y 1.000 gramos por un valor de 2.425,6 mil millones de IDR.

Para su información, el precio de venta de los lingotes de oro de Antam no incluye impuestos. De conformidad con el PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a deducciones fiscales.

La reventa de lingotes de oro a PT Antam Tbk con un valor nominal de más de 10 millones de IDR está sujeta a PPh 22 del 1,5 por ciento para los titulares de NPWP y del 3 por ciento para los que no son titulares de NPWP. Las 22 PPh correspondientes a las operaciones de recompra se deducen directamente del valor total.