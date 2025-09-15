Productores de Emmy en Nate Bargatze, Donaciones de Boys & Girls Club

Si al menos estás mirando la duración de los premios Emmy de este año, la mordaza del domingo por la noche sobre el Boys & Girls Club fue un éxito. Esa es la palabra de Jesse Collins Entertainment Los productores Jesse Collins, Dionne Harmon y Jennae Rouzan-Clay, todos los cuales hablaron con informes solo unos minutos después del espectáculo envuelto en el Peacock Theatre del centro de Los Ángeles.

«El programa no fue tan largo, así que funcionó», dijo Rouzan-Clay, y ella no está equivocada, la Emmys Terminó alrededor de las 8:02 pm PT/11: 02 PM ET. En un momento durante el espectáculo, los ganadores fueron tan buenos al cumplir con sus discursos cortos que los Emmys realmente se estaban quedando cortos.

«A mitad de camino estábamos flotando como un minuto o dos minutos, y luego comenzó a extenderse un poco», dijo Collins. «Fue un poco reducido y fluido toda la noche».

La idea de traer el Boys & Girls Club al Emmy Mix vino del anfitrión Nate BargatzeY a partir de ahí, los Emmy estaban todos adentro. La idea: Bargatze comenzaría la noche poniendo $ 100,000 para la organización benéfica. Y luego, restaba $ 1,000 por cada segundo discurso que pasaron a largo y agregaría $ 1,000 por cada segundo ganador que terminara antes de que el tiempo asignado de 45 segundos por agradecimientos. Al final de la noche, el déficit era enorme, pero CBS aún contribuyó con $ 100,000, con otros $ 250,000 del propio Bargatze.

«Creo que funcionó bien», dijo Collins. «Quiero decir, mira, llegaron esperando $ 100,000 y terminaron con $ 350,000. Así que creo que fue un beneficio mutuo para el Boys & Girls Club».

Al comienzo de la noche, los ganadores estaban tomando el plan de Bargatze para prestar atención y mantener sus discursos relativamente cortos; Finalmente, más tarde en la noche, esos agradecimientos se estaban haciendo más largos y la gente en el escenario simplemente prometió agregar su propio dinero a la olla. «Sentí que la mayoría de las personas hablaban desde el corazón, y las personas que tenían discursos más largos todavía tenían discursos más largos, y las personas que tenían más cortas hicieron momentos, o tal vez fue porque ganaron varias veces», dijo Harmon. «Pero no tuve la sensación de que alguien sostuvo algo por eso … había un equilibrio».

Estas son algunas de las otras preguntas ardientes de los Emmys del domingo por la noche:

Eric Dane abandonó como presentador en el último minuto, desechando los planes de los productores para una referencia a los 20th Aniversario de «Anatomía de Grey’s».

Como se anunció originalmente, el alumno de Dane y su compañero de «Grey’s Anatomy» Jesse Williams estaba listo para presentar el Emmy para dirigir juntos una serie dramática. Pero Dane, quien anunció en abril que ha sido diagnosticado con ELAfinalmente no pudo asistir.

«No sé los detalles de eso», dijo Collins. «Me dijeron que no pudo hacerlo. Y afortunadamente, Jesse pudo presentar solo».

El plan original para Dane y Williams no fue elaborado; Simplemente iban a reconocer el aniversario de «Gray». Sin dane, los productores decidieron desechar la referencia. «Sin embargo, no había un conjunto ni nada», dijo Rouzan-Clay. «Fue solo una celebración con los dos».

Anfitrión Nate Bargatze, Bowen Yang, James Austin Johnson y Mikey Day (Sonja Flemming/CBS)

CBS

El boceto de apertura «Philo T. Farnsworth», que recuerda a las parodias de «George Washington» de Bargatze en «Saturday Night Live», fue escrito por Mikey Day y Streeter Seidell del programa. Dado el «SNL» de la misma (Día de los miembros del reparto, James Austin Johnson y Bowen Yang aparecieron con Bargatze), también fue aprobado por el productor ejecutivo de «SNL» Lorne Michaels.

El boceto se unió «probablemente hace tres, cuatro semanas», dijo Collins. «Fue genial poder hacer eso. Y Lorne lo bendijo para poder hacerlo. Nos encantó el tono George Washington, pero la forma en que lo hicieron fue brillante.

Después de que se creó el boceto, se tomó la decisión de no hacer que Bargatze hiciera un abridor de monólogo tradicional.

«Una vez que nos encerramos en el boceto que se convirtió en el monólogo», dijo Collins. «Luego estaba en el personaje. No era Nate en ese punto. Así que fue un cambio rápido después del premio, y luego fue más bienvenido al espectáculo».

Agregó Harmon: «Y explicando la pieza del Boys & Girls Club».

No hubo piezas o segmentos principales que fueron desechados por tiempo este año.

«Nate tenía algunas cosas que estaban en su bolsillo trasero que terminó sin usar», dijo Collins. «Pero creo que esas fueron más opciones creativas».

La broma de mezclilla de Bargatze, contada al presentar al presentador Sydney Sweeney, fue una referencia a la reciente controversia sobre su campaña de mezclilla American Eagle.

«Sí, esa fue su broma hacia eso», confirmó Collins.

Stephen Colbert

CBS

Stephen Colbert fue elegido como el primer presentador de la noche, entregando al actor principal en una comedia Emmy, para iniciar el programa con un momento poderoso. Y funcionó: todo el teatro de pavo real le dio a Colbert una ovación de pie.

«Se merecía eso», dijo Harmon. Agregó Collins: «Todos sentimos que era un momento para él salir a esa etapa, ser el primer premio. Y nos alegramos de que estuviera dispuesto a hacerlo. Sentimos que sería un momento».

Y Rouzan-Clay dijo que era «una buena envoltura al final», cuando Colbert dio un discurso emocionante como ganador del programa de entrevistas.

Emmys de este año también abrió con dos grandes premios: justo después de Colbert y la categoría de actor principal de comedia, Jennifer Coolidge entregó a la actriz principal en una serie de comedia Emmy.

«Queríamos darle un premio a Colbert con algo de peso, y luego Jen Coolidge, y al igual que teníamos tan grandes presentadores que teníamos, hagámoslo», dijo Collins. Agregado

Rouzan-Clay: «También quieres mantener a tu audiencia intrigada y comprometida también, desde el principio y luego en todo. Para que no quieras cargarlo o tener todo en la parte posterior».

El equipo de entretenimiento de Jesse Collins admite que fue un poco inusual producir los Emmys cuando estaban listos para Variety Special (en vivo) con dos nominaciones (para «Beyoncé Bowl» y el medio tiempo del Super Bowl).

«Es interesante cuando estás preparado para algo y está en vivo, y estás sentado allí, como, ‘¿Qué va a pasar?'», Dijo Harmon.

La categoría, por supuesto, finalmente fue a «SNL50: The Anniversary Special». «Lorne Michaels es un ícono, obviamente», dijo Collins. «Lo que ha hecho con ‘SNL’, es un gran final para la historia de ‘SNL 50′».

El publicista de Beyoncé estaba en la audiencia, pero nunca estuvo muy claro si Beyoncé y Jay-Z asistirían a los Emmy.

«Lo descubrimos cuando no estaban en los asientos», dijo Collins. «‘¡Oh, ustedes no vienen!'»

Reba McEntire con Karen Fairchild y Kimberly Schlapman de Little Big Town (Sonja Flemming/CBS)

CBS

La mezcla de reuniones y homenajes de este año comenzó a asegurar un segmento dedicado a «The Golden Girls».

«Lideramos con ‘Golden Girls'», dijo Rouzan-Clay. «Eso fue grande. Tan pronto como nos dimos cuenta de que eran 40 años hasta el día en que se acercaba el espectáculo, sabíamos que teníamos que hacer ‘Gold Girls’. Y creo que ‘Law and Order’ fue en realidad el último en reunirse.

Reba McEntire, quien dirigió la canción temática de «The Golden Girls», sugirió traer a Karen Fairchild y Kimberly Schlapman de Little Big Town.

«Lo que pasa con esa canción es que es una canción country, y tuvimos mucha ayuda de Reba al lanzarla», dijo Collins a «Entertainment Tonight». «Y ella ama a esas damas. Y pensamos, solo usemos el trío».

Jeff Probst (Sonja Flemming/CBS)

CBS

El tributo «Survivor» presentó accesorios reales del programa, el presentador de cortesía Jeff Probst.

«¡Jeff nos dio accesorios!» Dijo Collins. Sin embargo, los recortes de Michaels y John Oliver, como parte de un «consejo tribal» para quién ganaría la categoría de variedades con guión, fue una sorpresa para ambos contendientes. «Nos pusimos pícaros, solo en eso», dijo Rouzan-Clay. Agregó Collins: «Somos como, solo rodemos. ¡No preguntemos. ¡Nos disculparemos después!»

Harmon estuvo en el Vaticano solo unas horas antes de los Emmys, produciendo el evento de concierto en vivo «Grace for the World» para Disney+ en St. Peter’s Square codirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli.

«Fue en Disney+, y el primer concierto en la Plaza de San Pedro en el Vaticano», dijo Harmon. «Teníamos a John Legend, Andrea Bocelli, Pharrell, Jennifer Hudson, un montón de personas. La gran parte fueron los drones. Había 3000 drones sobre el Vaticano.

A continuación, Jesse Collins Entertainment volverá a ser parte del equipo productor de SUPER Bowl Show. Pero no, no están listos para compartir ningún detalle, incluso si Taylor Swift podría ser el artista.

«¡Ni siquiera sé quién está jugando!» Collins bromeó.