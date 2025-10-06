Productores de Apreciación Paso del Ministro del Ministro de Purbaya de Purbaya organizaron cigarrillos ilegales: ¡eso es bueno!

Yakarta, Viva – Presidente de la Asociación Indonesia de Productores de Cigarrillos Blancos (Gaprindo), dijo Benny Wachyudi, circulación cigarrillos ilegales En Indonesia ahora es cada vez más alarmante. Según él, este fenómeno no solo está perturbando el mercado legal de cigarrillos, sino que también erosiona los ingresos estatales del sector especial.

Benny dijo que el precio de los cigarrillos legales que continuaron aumentando hizo que algunos consumidores cambiaran a productos ilegales que se vendieron mucho más baratos. También destacó las pérdidas causadas por el aumento de los cigarrillos ilegales.

«Las pérdidas causadas han sido muchas, porque el número de cigarrillos ilegales si se calcula es muy grande. Mientras que nuestro mercado, tanto cigarrillos blancos como otros tipos, continúa disminuyendo», dijo Benny en una declaración escrita, domingo 5 de octubre de 2025.

Aduanas de Bayur Bay encuentre 548,000 cigarrillos ilegales

Además, Benny apreció los pasos del Ministerio de Finanzas que cayó directamente contra la circulación de cigarrillos ilegales. Consideró la participación directa del Ministro de Finanzas. Purbaya Yudhi Sadewa En las operaciones de campo se convierten en un paso positivo.

«Con el ministro abajo, inmediatamente se extiende el cigarrillo ilegal, es un buen punto», explicó.

Sin embargo, enfatizó que estos esfuerzos aún deben expandirse y apretarse. Según él, la acción a menudo se detuvo al nivel de pequeños comerciantes, mientras que la fuente principal de la circulación de cigarrillos ilegales no había sido tocado seriamente.

«Lo que a menudo se atrapa es un pequeño comerciante o un auto de transporte que resulta ser trasladado. Pero la fuente no se ha tomado en serio», dijo.

Finalmente, Benny enfatizó que la presencia de cigarrillos ilegales no beneficiaba a nadie. El país pierde un gran ingreso de los impuestos especiales, mientras que la industria legal pierde el mercado.

«Si los cigarrillos ilegales realmente hacen la pérdida de finanzas estatales, nosotros de la industria de pérdidas, la salud tampoco es rentable», dijo.