Productores alemanes optimistas después de la renovación de fondos

La escena cinematográfica de Alemania es vibrante, con una reforma reciente de la ley cinematográfica del país que impulsa los incentivos de producción, pero los productores ven margen de mejora.

El contingente teutónico en Venecia está dirigido por «Silent Friend» en la competencia, parte de un paquete de 21 producciones y coproducciones alemanas en varias secciones, con otros cuatro proyectos en Venice Production Bridge.

Aunque «Silent Friend» está dirigido por un húngaro, Ildikó Enyedi, es una producción alemana mayoritaria, y una de las fortalezas del país es su disposición a adoptar el talento internacional. Otra película a tener en cuenta es «Funeral Casino Blues» en Horizons, dirigida por Roderick Warich, quien estaba en Venecia en 2023 como el compañero de escritor de «la teoría universal».

Simone Baumann, directora gerente de Películas alemanasque promueve el cine alemán en el extranjero, describe las películas de Venecia como «un espejo del cine alemán contemporáneo», al menos con respecto a las películas del festival. Ella agrega que ha sido «un año realmente bueno» para las películas alemanas en festivales, incluidos Cannes, donde hubo una cálida recepción para el «sonido de la caída» de Mascha Schilinski, que ganó el premio del jurado y ha sido seleccionado como candidato al Oscar de Alemania, y «Amrum» de Fatih Akin.

Al comentar sobre la línea de Toronto, donde se proyectarán 20 producciones y coproducciones alemanas, Baumann dice: «Es una buena mezcla de directores establecidos y jóvenes», citando «Babystar» de Joscha Bongard como ejemplo de este último. Otras películas alemanas allí incluyen «Ballad of a Small Player» de Edward Berger, que se estrenó en Telluride, «Miroirs No.3» de Christian Petzold, que se estrenó en Cannes, «Silent Friend» y «Sound of Falling».

Alemania recientemente aumentó los fondos para sus programas nacionales de incentivos de producción (Fondo de Cine Federal Alemán (DFFF) y Fondo de películas alemán (GMPF), de 133 millones de euros ($ 156 millones) al año a 250 millones de euros ($ 292 millones) a partir del próximo año. Esto siguió a un aumento a principios de este año cuando los incentivos entregados por DFFF y GMPF aumentaron del 25% al ​​30% del gasto alemán, lo que viene como una subvención no repetible.

También se habla de introducir una obligación de inversiones, por la cual las plataformas de transmisión de EE. UU. Y los servicios VOD de los organismos de radiodifusión de Alemania están obligados a financiar el contenido local, y la introducción de un modelo de incentivos fiscales para los incentivos de producción.

No hay ningún problema sobre la cantidad de películas producidas en Alemania, que es de hasta 250 largometrajes para la distribución teatral al año: alrededor de 100 documentales y 150 películas de ficción, incluidas películas animadas. Pero hay un problema sobre si las películas locales son apropiadas para la exportación. Baumann dice que solo se distribuyen solo 50-60 películas al año en el extranjero, o al menos obtienen un lanzamiento del festival. Otras 20-30 películas al año tienen un lanzamiento exitoso solo en Alemania. «No hay realmente un mercado teatral para tantas películas», dice Baumann. Ella espera que las reformas de la ley del cine conduzcan a menos películas, pero también a un aumento en los presupuestos promedio y más dinero gastado en desarrollo. También le gustaría ver más dinero gastado en marketing.

Desde el punto de vista de Baumann, los productores alemanes están desarrollando una mejor conciencia de las necesidades del mercado internacional. «Tenemos una generación joven de productores que ya están mejor integrados en el mercado internacional», dice ella. «Está mejorando lentamente, paso a paso».

La presencia de los streamers globales en el mercado alemán ha ampliado las oportunidades para los productores locales. Por ejemplo, Franky Kusche, que trabaja para Pantaleon Films, ha producido el drama de la guerra de Dennis Gansel «The Tiger», que será la primera película alemana Amazon MGM Studios ha lanzado en los cines, seguido de un lanzamiento mundial en Prime Video.

Aunque «The Tiger» fue filmado en la República Checa, al igual que muchas otras producciones alemanas, cree que la ley de cine alemana reformada «hará que valga la pena filmar en casa en lugar de ir a otro lado». Agrega que Alemania tiene «grandes tripulaciones y excelentes ubicaciones».

Kusche está entusiasmado con el talento creativo en Alemania, aunque menciona que «tenemos grandes escritores, pero siempre es una persecución para obtener las personas adecuadas» cuando las necesitas.

No ve necesidad de cambiar al idioma inglés para una película como «The Tiger», que requiere el idioma alemán para su «autenticidad», aunque agrega que depende del proyecto. La película de inicio de atracción «Army of Thieves», que Pantaleon produjo con Zack Snyder para Netflix, fue filmada en inglés, y el equipo apreció «qué fácil es para una película como esta viajar», dice Kusche. «Si la historia es correcta, definitivamente es una gran ventaja [to shoot in English] para la visibilidad en todo el mundo «.

Fabian Gasmia, uno de los fundadores de la productora Seven Elephants, está en Venecia con «Athos 264» de David Wnendt, coproducida por Constantin Film Produktion. La película criminal de ciencia ficción, que se encuentra en la luna de Neptuno en aproximadamente 600 años, busca fondos adicionales para VFX en el mercado de financiación de brecha. La película se filmará en el estudio Babelsberg en Berlín y en una mina de sal abandonada en Alemania.

Un problema para Gasmia es que es «muy difícil» en Alemania financiar una película por encima de 10 millones de euros ($ 11.7 millones), y el presupuesto para «Athos 26» es de 18 millones de euros ($ 21.1 millones). Él dice: «Las películas que no se realizan en el sistema anglosajón que prevalece generalmente son las que encontraría en la competencia de Cannes, y estas películas generalmente cuestan entre 15 y 30 millones de euros ($ 17.6 millones- $ 35.1 millones). Los ‘parásitos’, el ‘triángulo de las tristeza’ de este mundo, generalmente son justos y en alemania, tenemos un gran sistema para hacer películas para 9 millones de euros ($ 5. Las películas generalmente no viajan.

Agrega: «Deberíamos, con mucha confianza, como los daneses y los franceses, ajustar nuestro sistema para que podamos hacer más películas como nuestra película de ciencia ficción. Deberían haber dos o tres películas por año en este rango de 15 a 20 millones de euros para que podamos crear nuestras propias estrellas de cine».

«Tenemos que pensar en el mercado global mucho más de lo que solíamos», dice. «Tenemos que asegurarnos de que siempre sepamos por qué viajarían nuestras películas».

Para aumentar el número de películas alemanas de mayor presupuesto, Gasmia sugiere que DFFF realiza un ajuste para que esas películas con un presupuesto superior a 10 millones de euros ($ 11.7 millones) reciban un incentivo de producción del 40%, en lugar del 30%. Tendría que haber una condición de que los productores puedan explicar cómo venderían las películas a 30-40 países.

Komplizen Film, cuyos créditos incluyen «Maria» con Angelina Jolie (que filmó en Hungría) y «Spencer» con Kristen Stewart (que filmó en Alemania), está en Venecia con la serie de Hagai Levi «Etty». Jonas Dornbach, uno de los directores gerentes de la compañía, es optimista sobre la reforma de la ley de cine alemán, pero está a favor de un cambio a un modelo de incentivos fiscales, aunque preferiría que no haya límite en la cantidad total disponible y una obligación de inversión.

Él dice: «Si tuviéramos una obligación de inversión, sería un cambio de juego, y un incentivo fiscal sería más claro [way to operate] Sin tener que decir, ‘Sí, pero esto’ y ‘Sí, pero eso’. También atraería la producción desde fuera de Alemania. Quiero decir que es una locura, me encanta [the Hungarians]Pero todo se produce ahora en Hungría [where there is an automatic 30% tax rebate]. «

Las emisoras juegan un papel clave en el sistema de financiación del cine en Alemania, lo que puede frenar el cine más aventurero. Dornbach dice: «El desafío es cómo realmente podemos incentivar a los productores a asumir riesgos. Es un desafío que la televisión sea el guardianes de todo».

Agrega: «[Broadcasters] están sintiendo la presión del mercado, y su selección se está volviendo cada vez más conservadora. Es muy difícil predecir lo que va a funcionar, y todos buscan esta receta [for success] y tener esta seguridad. Tengo la sensación de que hay más y más personas que tienen mucho miedo y que no quieren correr riesgos ”.