Productor de ‘Ping-Pong’ sobre los temas tratados en la película palestina

“Ping-Pong”, del guionista y director palestino Saleh Saadi, compitió en la categoría de desarrollo de Cairo Film Connection de este año y ganó el I Sound Award, valorado en 20.000 dólares en servicios de sonido, un premio Cinetech valorado en 5.000 dólares en servicios de postproducción y un premio en efectivo de 1.500 dólares Special Touch. Variedad habló con el productor de la película, lo rompieron de películas filisteas.

¿Cuál es la historia de la película y algunos de los temas clave abordados?

“Ping-Pong” es la historia de Issam, que vive en los 48 territorios ocupados y se enfrenta a una pérdida personal, mientras la guerra en Gaza estalla cerca. Encuentra un refugio inesperado en los juegos de ping-pong nocturnos en la casa de su vecino. Estos juegos se convierten en un santuario vital, que explora cómo preservamos nuestra humanidad y encontramos momentos de alegría y conexión humana en medio de un dolor y un caos abrumadores. Es una película sobre los actos de supervivencia silenciosos y resistentes.

El sonido es una parte importante de la narración de este proyecto. ¿Puede explicar el enfoque que se adoptará?

El sonido es un personaje principal y una fuerza emocional en esta película y está construido sobre un absoluto realismo. Los sonidos de aviones de combate, drones y explosiones lejanas persiguen a los personajes y destruyen cualquier momento fugaz de inocencia y alegría. El proyecto también explora, principalmente a través del sonido, el ritmo del duelo y su constante ir y venir. Planeamos crear un paisaje sonoro realista y preciso para sumergir a la audiencia, asegurando que la tensión y el dolor de la experiencia en la Palestina ocupada mientras las atrocidades a unos pocos kilómetros de distancia se desarrollan y nunca se olviden.

¿Cuál es la etapa actual del proyecto?

Hemos completado el primer borrador y estamos trabajando en el segundo borrador. Recibimos un premio de Masna3 (una nueva iniciativa de Túnez, de Mehdi Hmili y Moufida Fedhila), una combinación de dinero en efectivo y consultoría en especie, y el mes pasado participamos en el Laboratorio de Productores del Doha Film Institute.

¿Cuáles son los beneficios de asistir a Cairo Film Connection?

Aunque no estaremos presentes físicamente en Cairo Film Connection, debido a que no pudimos obtener una visa, esperamos que el proyecto tenga una mayor exposición y se presente a posibles socios y colaboradores. Esperamos recibir comentarios constructivos de los profesionales, especialmente del jurado, lo que sería muy beneficioso para el proyecto, especialmente en esta etapa.

¿Qué otros proyectos tienes en marcha?

He estado trabajando con la directora Annemarie Jacir y el productor Ossama Bawardi durante algunos años en el largometraje épico de época “Palestina 36”, como productor asociado. La película tuvo un estreno de gala en Toronto este año y es la selección oficial de Palestina para la categoría de mejor película internacional en los Premios de la Academia.

La película comienza en 1936, cuando la revuelta árabe se desató bajo el peso del dominio británico, mientras el Imperio Británico refuerza su control sobre Palestina. En medio de una revuelta anticolonial y de refugiados judíos que huyen de la persecución de Europa, todas las partes convergen en un momento decisivo para toda la región.

También actué como coproductor palestino de “House of Hope” de Marjolein Busstra, que se estrenó en IDFA esta semana y fue nominada al Premio a la Mejor Película Holandesa. Es una película íntima y de observación sobre Manar, una mujer palestina que dirige una escuela Waldorf pacifista en la ocupada Cisjordania con su marido Milad.

En medio de una escalada de violencia, estrés e incertidumbre, se esfuerzan por brindar un refugio seguro a los niños pequeños.

Además del desarrollo del largometraje “Ping-Pong”, estoy desarrollando una serie dramática ambientada en Palestina, dos largometrajes documentales de directores palestinos y una serie animada.