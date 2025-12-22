Productor de cine independiente y financiero tenía 90 años

Lewis Horwitz, el ejecutivo y productor cinematográfico estadounidense apodado el “Rey de las finanzas del cine independiente” de Hollywood, murió el 19 de diciembre. Tenía 90 años.

Horwitz comenzó su carrera como cajero de banco en Los Ángeles en la década de 1960. Finalmente fundó la división de entretenimiento del Beverly Hills National Bank. En ese momento, pocos bancos prestaban dinero a los estudios de cine, y la ubicación del Beverly Hills National Bank en Wilshire Boulevard lo hacía muy accesible para la clientela creativa.

Más versado en los mecanismos internos de la industria del entretenimiento que muchos de sus colegas banqueros, Horwitz convenció al Beverly Hills National Bank para que le prestara a Mary Tyler Moore un préstamo contra un memorando de acuerdo, lo que la ayudó a crear «The Mary Tyler Moore Show» en 1970, así como su compañía de producción MTM. Fue el primero de muchos acuerdos impulsados ​​por estrellas que Horwitz facilitaría para el banco antes de que Wells Fargo lo comprara.

Luego, Horwitz se mudó al First Los Angeles Bank, donde continuó atendiendo a clientes como Roger Corman, Avi Lerner, Lloyd Kaufman, Stephen Paul, Mark Damon y Arnold Kopelson.

En 1980 fundó la Organización Lewis Horwitzdonde fue pionero en el método de financiación cinematográfica independiente de obtener préstamos de producción contra preventas en el extranjero. Este es el método con el que todavía se financian muchas películas independientes, y lograr preventas en el extranjero es el objetivo de muchos productores que asisten a los mercados cinematográficos de todo el mundo. A lo largo de los años 80 y 90 y en el nuevo milenio, Horwitz resistió economías precarias para liderar las exitosas producciones de “Bloodsport”, “Kickboxer”, “Attack of the 50ft Woman”, “Crash”, “Jack Frost”, “The Man in the Iron Mask”, “The Virgin Suicides”, “My Big Fat Greek Wedding”, “Monster” y más películas independientes.

Horwitz se retiró en 2004, pero continuó brindando asesoramiento financiero sobre producciones independientes. Estuvo notablemente involucrado en la financiación de “Oculus”, “Pawn Sacrifice”, “Mojave” y “The Lost City of Z”.

Más allá del cine y la televisión, Horwitz también fue un mago talentoso y devoto, que a menudo incorporaba magia en sus discursos y presentaciones. Fue consultor de magia de Anthony Hopkins en la película “Magic” de Richard Attenborough de 1978 y se desempeñó como tesorero de The Magic Castle en Hollywood, donde fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Artes Mágicas.

Horwitz estuvo casado con su esposa, Hermine Fischman Horwitz, durante 70 años antes de su fallecimiento en junio pasado. Le sobreviven tres hijos, siete nietos y un bisnieto, varios de los cuales también trabajan en la industria del entretenimiento. Su hijo, Edward R. Horwitz, es el productor de televisión detrás de “Unsolved Mysteries”, “The Talk” y “The Jennifer Hudson Show”; dos de sus nietos son Andy Horwitz y Aaron Horwitz, ambos productores y ahora socios de su recién lanzada Big Swell Entertainment.