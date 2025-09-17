Sidney «PresagioBrown, un productor que tenía créditos en récords para Beyoncé y Drake, murió a la edad de 49 años.

El cuerpo de Brown fue descubierto en su apartamento de Nueva York el sábado por miembros de la familia después de que el productor no había aparecido para un concierto de DJ. «Era holístico y saludable. Así que no sabemos de que está enfermo, así que todo esto es bastante repentino», dijo la hermana de Brown Noticias de NBCque primero informó sobre su muerte.

«La causa y la forma de la muerte están pendientes de más estudio», dijo la Oficina de Medenínemanes Médicos Jefe de la Ciudad de Nueva York. Variedad.

Nacido en Harlem en 1976, Brown fue productor en los primeros lanzamientos de Roc-A-Fella de Memphis Bleek y Amil alrededor del cambio de siglo. También anotó la película Roc-A-Fella/Universal Pictures Soldados de papel De 2002. Brown luego produjo la industria musical que se encogía «Tell It Like It Is» del álbum 2006 ganador del Grammy de Ludacris Terapia de liberación.

A través de su trabajo con la artista canadiense Jellystone alrededor de 2003, Brown se familiarizó con Noah «40» Shebib, quien se convertiría en el productor de Drake y un cofundador del sello discográfico OVO Sound. Algunos años después, «[Shebib] me dijo que necesitaba mi visión sobre la dirección de Drake «, dijo Omen a Cartelera. “Escuché a Drake e inmediatamente pensé: ‘¡Este niño está loco!’ «

Eso llevó al crédito de producción en «Shut It Down» de Drake, con The-Dream, del álbum debut del rapero Gracias más tarde en 2010. «Nos llevó toda la noche crear la canción, pero la terminamos y la tocamos para Drake al día siguiente, que ya tenía el concepto de la canción», dijo Omen a Cartelera.

En 2013, Brown coprodujo «Mine» de Beyoncé, con Drake, del álbum homónimo del cantante. Algunos críticos lo consideraron uno de los destacados del disco.

El último crédito de Brown fue una coproducción con Noah «40» Shebib en el sencillo de Action Bronson «Actin Crazy» del álbum Sr. Maravilloso En 2015. También ha trabajado con Fabolous, Lil Wayne, Usher, Kid Cudi y Zolita.

«Es con un profundo shock y tristeza que hemos escuchado sobre el fallecimiento de nuestro querido amigo Omen Sidney Brown«, El restaurante Barawine Harlem, donde Brown estaba programado para DJ, al corriente. «Nuestros pensamientos y oraciones van a su familia, sus amigos y todos los que lo aman».