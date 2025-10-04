Productor Damon Cardasis en Martin Scorsese Docuseries, Iglesia del sábado

Damon Cardasis Tiene mucho en su plato en estos días.

Una adaptación musical de su película de 2017 «Iglesia del sábado«Está en medio de su carrera fuera de Broadway, mientras que» Sr. Scorsese «, director Rebecca Miller‘S Apple TV+ docuseries sobre Martin Scorsese Él produjo, se estrenará más tarde hoy en el Festival de Cine de Nueva York Antes de su debut en la transmisión el 17 de octubre.

«Estoy escribiendo el musical y haciendo letras para el musical, y luego cambiando mi cerebro y siendo el productor principal de una serie de documentos de cinco partes en Scorsese», me dice Cardasis durante una entrevista de Zoom desde su apartamento de la ciudad de Nueva York. «Es una locura, pero creo que eso es lo que amo y de lo que prospero».

Y luego agrega con una risa: «También es cuidadoso lo que deseas».

«Saturday Church», que se toca en el taller de teatro de Nueva York hasta el 24 de octubre, sigue a un adolescente de la ciudad de Nueva York lidiando con su género e identidad sexual cuando se hace amigo de un grupo de jóvenes LGBTQ+. Dirigido por Whitney White, el programa presenta un libro de Cardasis y el ganador del Premio Pulitzer James Ijames («Fat Ham») y la música y la letra de Sia.

¿Cómo empiezas a producir un docuseries en Martin Scorsese?

Es como, ¿cómo se comes un elefante? Un bocado a la vez. Comenzó como una sola película. Produje «Arthur Miller: Writer», la película de Rebecca sobre su padre. Fue nominado para un Emmy y teníamos todo tipo de personas que se comunicaban con ideas. Rebecca dijo: «Bueno, Marty sería increíble». Pero pensamos que 1,000 personas probablemente le han pedido que lo haga. Luego nos enteramos, teníamos razón. La gente siempre le pidió que hiciera un documental sobre su vida, pero él siempre decía que no. Pensé: «Preguntémonos». Rebecca se puso en contacto con Margaret Bodde, quien es su compañero productor de sus documentos y dirige su Film Foundation. Ella dijo: «Creo que es una buena idea. ¿Por qué no le escribes una carta explicando por qué?» Rebecca lo hizo, y él dijo que sí.

¿Cómo fue disparar con él?

Comenzó durante la pandemia. Está tan ocupado y hace muchas cosas, fue un poco ventajoso en el hecho de que todo estaba cerrado. Nos permitió, de alguna manera, aprovechar ese momento en el que tenía una lista gratuita porque no se estaban filmando películas. La entrevista comenzó afuera con una tripulación mínima. A medida que nos estábamos cada vez más profundos, Rebecca vino a mí en un momento y dijo: «Esta no es una película». Al principio estamos como, «Oh, tal vez son dos partes». Pero luego se convirtió en cinco partes. Afortunadamente, debido a lo que es, mucha gente quería ser parte de eso. No era solo gente famosa hablando. Tenemos a su familia. Conseguimos a sus amigos de la infancia, obtuvimos sus colaboradores más cercanos. Así que creo que es realmente un retrato tridimensional de él.

¿Hubo alguna vez un momento en que pidió que dejara de disparar porque había algo de lo que no hablaría?

No, nunca. Rebecca también es brillante. No solo digo eso porque soy su compañero y amiga productora, sino que era su capacidad para mantenerse al día con su mente. Es tan inteligente. Rebecca sería como: «Hablemos del cine italiano de 1960» o «Oh, Dios mío, ¿viste la ópera de esto o aquello?» Ella puede enfrentarse cara a cara con él porque es muy brillante. También descubrimos a medida que pasaba el tiempo que era genial tener a los dos solos, solo ellos en una habitación con dos cámaras configuradas y un boom. La gente verá en el doctor que es muy abierto. Es muy honesto sobre las cosas.

¿Cuándo decidiste adaptar la «Iglesia del sábado» en un musical en el escenario?

Mi agente de CAA, Kevin Lin, estaba en una de las preguntas y respuestas para la película cuando alguien me preguntó si quería hacerlo como un musical escenificado, y me llamó y dijo: «¿Lo considerarías?» Yo estaba como, «Sí, ese es el sueño». Y luego preguntó a quién me gustaría hacer la música si pudiera elegir a alguien. Sabía que Sia había visto la película porque ella tuiteó al respecto. Ella dijo: «Todos van a ver ‘Iglesia del sábado’. Bien hecho, Damon Cardasis «. Le dije a Kevin que Sia era mi sueño. Él dijo: «Preguntaré». Dos semanas después, regresó y dijo: «Ella lo hará». Eso fue hace siete años.

Ahora, ¿estás considerando adaptar el musical del escenario en una película?

Me encantaría convertir esto en una película musical de gran presupuesto. Un sueño mío es hacer una gran película musical como «Chicago». Estaba hablando con un gran productor de teatro conocido por su franqueza, y ella dijo: «No he visto a una audiencia así en un espectáculo ya que no sé cuándo». Ella dijo que era el más diverso. Obtienes a un asistente de teatro blanco de 70 años, y luego hay joven jóvenes queer y un chico heterosexual. Ella dijo: «Esto se reproduce muy bien en un teatro de 200 asientos, pero también podría tocar arenas». Tenemos videos de personas bailando a las canciones en clubes nocturnos. Creo que como una gran película, sería increíble.

Cuando escribías por primera vez «Iglesia del sábado», ¿podrías haber imaginado cuánto resonaría de una manera tan diferente hoy debido a los ataques políticos contra las comunidades queer y trans?

Es aterrador que estemos de vuelta en esta etapa. Todo este odio. Es interminable. Es horrible. Pero espero que esto también pase. Espero que «pose», la «iglesia del sábado» y todo el trabajo que se ha realizado ayude a que la comunidad respalde y sea una fuente de inspiración o sea una fuente de amor, y que la comunidad no se siente sola y que hay una verdadera aliática.

Estas preguntas y respuestas fueron editadas por longitud y claridad.