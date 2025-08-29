Productor Alain Goldman en su película de Venecia ‘At Work’ y Next Projects

Alain Goldman, quien produjo «La Vie en Rose», que se ganó Marion Cotillard Un Oscar, y más recientemente producido «An Oferta and a Spy», está teniendo un hito 2025.

Después de entregar la exitosa serie de Netflix de Alain Chabat «Asterix & Obelix: The Big Fight», Goldman está en el Festival de Cine de Venecia con el estreno mundial de Valerie Donzelli«En el trabajo», una de las tres películas francesas en competencia. También está a punto de comenzar la filmación en dos proyectos masivos, Laszlo‘(«Hijo de Saul») Proyecto de período «Moulin» y la serie de televisión de prestigio «The Lost Paradise» en Europa del Este. Él está haciendo los dos últimos con el legendario de 193 de Patrick Wachsberger.

«En el trabajo», una adaptación de la novela de 2023 de Franck Courtès «A Pied d’Oeuvre», marca la primera colaboración de Goldman con Donzelli, un aclamado cineasta francés mejor conocido por la galardonada «Declaración de guerra» y «solo los dos de nosotros». La película cuenta la verdadera historia de un fotógrafo exitoso (Bastien Bouillon, visto recientemente en la película de apertura de Cannes «Leave One Day»), que se da todo para dedicarse a la escritura y, en última instancia, enfrenta dificultades financieras y pobreza.

«Leí este libro y recientemente me sorprendieron porque dice algo profundo sobre nuestra vulnerabilidad y la violencia del capitalismo», dijo Goldman, y agregó que los temas del libro son aún más palpables ahora «para artistas y autores que están viendo el valor de su trabajo rebajado o amenazado por la tecnología».

«Valerie Donzelli se conmovió igualmente por esta novela y le dio a la historia una inmensa sinceridad, pero también algo de fantasía e imprevisibilidad», dijo Goldman. “La película podría haber sido un drama deprimente, pero ese no es el caso; es estimulante, intelectual y cinematográfico porque [Donzelli] lo dirigió «.

La película, coescrita por Donzelli y Gilles Marchand, recibió el apoyo de la Junta Nacional de Cine de Francia (CNC) y la región de Ile de Francia, pero Goldman dijo que es «probablemente el presupuesto más pequeño de la competencia de Venecia». Si bien es mejor conocido por producir películas y programas de televisión épicos y de gran tamaño como «La Vie en Rose», «HHHH» con Jason Clarke, «Un oficial y un espía» con Jean Dujardin, «Casino» de Martin Scorsese (como un coproductor), «Babylon AD» con Social Diesel y «The Spy» con Sacha Baron Cohen, Goldman, dice su siempre. Debido a su propia educación como hijo de inmigrantes judíos de Polonia. «La justicia social siempre ha sido importante para mí», dice.

Goldman señaló que siempre ha tenido la ambición de trabajar con los autores que tienen una visión, pero también es consciente del público. «Nunca he entendido los cineastas que hacen películas solo para ellos mismos, como Two-Million-Euros-Therapies», bromeó.

Al trabajar con Donzelli, dijo que encontró su comprensión del libro Conveniente y Universal porque «no quería concentrarse demasiado en las dificultades económicas puras de la historia desde ‘Soulleymane’s Journey’ [Boris Lojkine’s film that won four Cesar awards this year] Acabo de hacerlo, pero más bien amplía la experiencia de un artista que sacrifica todo por su oficio «, dijo Goldman.

«At Work» está siendo representado internacionalmente por Kinology, que está en el terreno en Venecia, junto a Goldman, Donzelli y el elenco de la película.

A continuación, las compañías de Goldman Pittipoï Productions y Montmartre Films, que forman parte del Grupo Banijay, filmarán el «Moulin» de Nemes, a partir del 15 de septiembre. La película marcará el debut en francés de Nemes y Will Star Gilles Lellouche como el héroe de resistencia francés que está capturado y torturado por Gestapo Chief Klaus Klaus Barbarberer (Lars Ears Ears Ears Ears eRateer.

Escribido por Olivier Demangel («Noviembre»), «Moulin» será distribuido en Francia por Studio TF1 y ha sido comprado previamente por TF1, Disney+ y HBO. El legendario 193 de Wachsberger está representando las ventas globales. El proyecto será el seguimiento de Nemes al «huérfano» que compite en la Venecia de este año.

Goldman dice que durante mucho tiempo había querido trabajar con nemes cuyo «hijo de Saul» ganador del Oscar es «una de las películas sobre el Holocausto que se acerca más al infierno que era», dice el productor.

«Moulin» es un «proyecto inmenso que resuena fuertemente hoy porque recordará a todos lo que significa resistir», argumenta Goldman. Después de haber arrojado luz sobre Alfred Dreyfus en «Un soldado y un espía», Moulin también celebrará «uno de los mejores héroes franceses», dice, describiendo el tono de la película como «muy intenso». En lugar de una película biográfica de Moulin, la película gira en torno a la relación entre Barbie y Moulin.

TF1 Studio se unió y trajo un «apoyo masivo» a la película cuyo presupuesto es de 14 millones de euros, señala el productor.

Goldman también está a punto de comenzar a disparar «Lost Paradise», una serie de thriller de ocho partes ambiciosas y altamente personal escrita por Yehonatan Indursky («Shtisel», «Autonomías»). Dirigida por Alon Zingman («Shtisel»), la saga, que disparará en yiddish, hebreo e inglés, comienza en Lituania en 1860, trazando la vida de los judíos Ashkenazi. Está protagonizada por «Shtisel» Michael Aloni.

Darren Aronofsky sirve como productor ejecutivo de la serie, mientras que Goldman está produciendo con Wachsberger. Este último también está manejando las ventas a través de 193 Legendary. «Lost Paradise» está respaldado por el Centro Simon Wiesenthal, Alcon Media Group y el Fund de Film Gesher. Ha sido encargado por Canal+ en Francia.

«Lost Paradise» ha estado en desarrollo durante cinco años, dice Goldman, quien es coautor de la serie que comienza a disparar en septiembre en Bucarest en Rumania.

«Su objetivo es contar la historia del pueblo Ashkenazi de mediados del siglo XIX para, espero, en la actualidad. La primera temporada termina en 1880, justo antes de un pogromo que llevó al éxodo de una gran parte de la comunidad, pero desafortunadamente no todos», dice Goldman, y agregó que «si todos se hubieran ido, todavía estarían vivos hoy, ya sea en Estados Unidos o Israel». Su esperanza, explica, es que la serie se convertirá en el trabajo ficticio de referencia en la historia del pueblo Ashkenazi, como «Fiddler on the Roof» ha sido durante más de medio siglo.

El título de la serie, «Lost Paradise» es «un poco irónico», dice, «porque la vida era muy dura donde vivían, pero no perdieron su deseo de permanecer judío en casi un sentido esotérico».

Goldman dice que la serie también permitirá que el público «visualice cómo eran estas comunidades y cómo no amenazaron a nadie, y que se convirtieron en el objetivo de todo tipo de violencia, como son hoy, porque de repente, cuando el mundo no está muy bien, nos convertimos en la respuesta a los problemas del mundo».

Al reflexionar sobre las dificultades para financiar la serie, Goldman dice que «el hecho de que exista esta serie es un milagro, porque va mucho contra el estado mental actual, que es bastante hostil para los judíos en general, y estoy muy feliz de haber tenido éxito, con la ayuda de todos, para hacer realidad este proyecto».

Goldman también está a punto de ver su película «El increíble hombre encogido«Que él produjo con Patrick Wachsberger ser lanzado en Francia por Universal Pictures el 29 de octubre. La película, protagonizada por Jean DujardinEl actor ganador del Oscar de «The Artist», es una adaptación moderna de la novela de ciencia ficción de Richard Matheson.

.