Producters Guild of India, Pact Inkinting de tinta para fortalecer la pantalla

El Gremio de productores de la India y cuerpo comercial del Reino Unido Pacto han firmado un memorando de entendimiento dirigido a profundizar la colaboración entre los sectores de producción de las dos naciones, parte de un paquete más amplio de asociaciones de la India Reino Unido presentadas esta semana.

El presidente de los productores de la India, Shibasish, Sarkar, informó al primer ministro del Reino Unido Keir Starmer sobre la firma de MOU durante una reunión entre el Primer Ministro, una delegación visitante del Reino Unido y miembros de la comunidad cinematográfica de la India.

El acuerdo se basa en un pacto de cooperación cultural firmado por la Ministra de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido Lisa Nandy en mayo. Está diseñado para fomentar los lazos más estrechos entre los productores británicos e indios, facilitando el intercambio de mejores prácticas, proyectos e ideas en ambos territorios.

Si bien las exportaciones de televisión en el Reino Unido a la India se han mantenido estables en los últimos cinco años, alcanzando £ 23 millones ($ 30.8 millones) en 2023/24, los nuevos acuerdos indican ambiciones para impulsar significativamente las exportaciones y las coproducciones entre los aliados desde hace mucho tiempo.

Según los términos del MOU, ambas naciones se han comprometido a lanzar iniciativas educativas que muestran las capacidades de producción de cada país. Los planes incluyen compartir las mejores prácticas, inteligencia de mercado, información de crédito fiscal, marcos de coproducción y detalles sobre organizaciones de la industria relevantes.

PACT ya ha participado en un seminario web liderado por el Instituto de Cine Británico que presenta oportunidades del Reino Unido a los productores indios y organizará una sesión recíproca para los productores británicos. Estas sesiones iniciales serán seguidas por sesiones de desarrollo de co-desarrollo y coproducción, con emparejamientos en línea y eventos en persona planificados en ambos países.

Un memorando de entendimiento paralelo entre el BFI y la Corporación Nacional de Desarrollo de la Cine de la India establecerá un marco para la cooperación que abarca cine y industrias de pantalla más amplias, destinadas a aumentar las coproducciones, el acceso a la audiencia, el intercambio cultural y la preservación del patrimonio cinematográfico.

«Estoy encantado de poder renovar la relación de PACT con el Gremio de Productores de la India con la firma de un memorando de entendimiento», dijo Ross Lewis, jefe de proyectos internacionales y de PACT. «En un momento de mayor cooperación política entre el Reino Unido e India, y con nuestra historia compartida, una fuente tan rica de historias inspiradoras, siente que el momento es el correcto para hacer todo lo posible para reunir a nuestros dos sectores de producción líder mundial para colaboraciones aún más exitosas».

Sarkar agregó: “El Reino Unido ya es un destino popular para los cineastas indios que eligen filmar en el extranjero, y ahora está maduro para llevar ese compromiso al siguiente nivel ampliando y profundizando los lazos entre las comunidades cinematográficas de ambas naciones. Estoy seguro de que nuestra relación con el PACT colaboraciones «.