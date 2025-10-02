Producido local, se afirma que los autos Geely se envían más rápido

Purwakarta, Viva – Geely Auto Indonesia finalmente ya no juega al margen. El fabricante chino ingresó oficialmente al corazón de la industria automotriz indonesia al comenzar la producción local en Purwakarta, West Java, en el tercer cuarto de 2025. La presencia de esta instalación no fue solo un símbolo de expansión, sino un paso frontal de Geely para reforzar la existencia en el mercado automotriz de la Indonesia.

Después de probar con éxito la línea de ensamblaje desde mayo pasado, Geely inmediatamente pisó el gas ensamblando el modelo Starray EM-I en septiembre, que luego será seguido por EX5 y Xingyuan. Con esta estrategia agresiva, Geely envió un mensaje claro: no llegaron a pasar, sino para desafiar el dominio de los fabricantes japoneses que han estado atrincherados durante décadas.

Este paso se toma a través de la colaboración con PT Radal Indonesia Motor (él). Se proyecta que la producción local es un hito importante que marca el compromiso a largo plazo de Geely en Indonesia, así como para mostrar su confianza en el mercado interno como una base de fabricación estratégica en el sudeste asiático.

«Con la producción de KD en Purwakarta, podemos acelerar la distribución de vehículos de electrificación de alta calidad a la gente de Indonesia. La capacidad de producción alcanza las 60 unidades por día, de modo que el tiempo de espera de los consumidores es más corto», dijo Wu Chuxing, CEO de Geely Auto Indonesia en un comunicado recibido por Viva Automotive, el jueves 2 de septiembre, 2025.

Geely no está jugando en la construcción de líneas de producción en Indonesia. Este fabricante aplica los estándares globales que se han utilizado en su fábrica en varios países. El sistema del Sistema de Enterprise de Geely Manufacturing (GMES) asegura que la calidad del ensamblaje sea consistente. La plataforma GEA, una batería de cuchilla corta, hasta que la tecnología de seguridad se ha ensamblado y probado directamente en las instalaciones de Purwakarta, con el apoyo de dispositivos especiales de China.

Además, Geely promete transferencia de tecnología real a los trabajadores locales. Capacitación técnica, intercambio de conocimientos, hasta que la asistencia de su equipo global se convirtió en parte de la estrategia de construir fundaciones sólidas en la industria automotriz nacional.

Detrás de esta expansión agresiva, Geely también quiere adaptarse a la dirección de política del gobierno indonesio que fomenta la aceleración de vehículos de bajas emisiones. Al presentar la producción local para el modelo de electrificación, Geely afirma apoyar el objetivo de la descarbonización al tiempo que ofrece opciones de transporte ecológicas para los consumidores.

La decisión de hacer de Indonesia una base de producción demuestra que el mercado interno ya no se ve como un lugar de venta. Si es consistente, los pasos de Geely pueden ser un punto de inflexión que cambia el mapa de la competencia automotriz nacional.

Una cosa es segura, con la línea de producción en Purwakarta, Geely ya no es solo un recién llegado. Vinieron a sacudir el mercado y listos para perturbar la comodidad de los viejos jugadores que habían estado arraigados.