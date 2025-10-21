Procuraduría General de la República sugiere flexibilizar sanciones a Trabajo Social en el nuevo Código Penal

Jacarta – oficina del fiscal general (Ministro de justicia) propone que el castigo trabajo social que será determinado por el tribunal de jueces de conformidad con el Código Penal (Código Penal) sólo puede ser más flexible.

Oficial interino (plt.) Fiscal General Adjunto Asep Nana Mulyana dijo que esto refleja la experiencia de otros países donde cuando los jueces deciden el tipo de trabajo social que se impondrá a los acusados, suele ser difícil de llevar a cabo porque no se adapta a las condiciones del campo.

«Sería mejor ser más flexibles en el sentido de no determinar la forma estrictamente», dijo la Asep en el webinar de Prueba Pública sobre el Proyecto de Ley de Ajuste Penal según informó Entre, martes, 21 de octubre de 2025

Por este motivo, a la hora de pronunciarse sobre el trabajo social, espera que el jurado pueda determinar la duración del trabajo social y no el tipo de trabajo.

Después de eso, al implementarlo en el campo, dijo, debe dejarse al ejecutor proporcionar trabajo social en qué forma, ya sea limpiando lugares de culto, barriendo calles u otras formas. «Más adelante, cualquier tipo que podamos acordar», dijo.

en dar la bienvenida Nuevo Código Penal que entrará en vigor el 2 de enero de 2026, Asep dijo que la Fiscalía General de la Nación cuenta con el Lineamiento Fiscal Número 1 de 2025 relativo a la Implementación de Penas Condicionales, Delitos de Supervisión y Delitos de Trabajo Social.

Se dijo que las directrices se habían presentado antes porque el trabajo social era un tipo de delito relativamente nuevo.

De hecho, en varios ámbitos, dijo, el trabajo social se ha practicado utilizando estos lineamientos y con base en el Reglamento del Fiscal (Perja) Número 15 de 2020 sobre la Terminación del Enjuiciamiento Basado en Justicia Restaurativa.

«Así que cuando el perpetrador y la comunidad hayan aceptado ser perdonados, se le dará un castigo, como limpiar la mezquita y la iglesia. Las formas varían mucho», dijo Asep.

Anteriormente, el viceministro de Derecho (Wamenkum), Edward Hiariej, dijo que el nuevo Código Penal (KUHP), que entrará en vigor el 2 de enero de 2026, regula que los jueces no deben imponer inmediatamente penas de prisión en la medida de lo posible.

La razón, dijo, es que la visión del nuevo Código Penal es la reinserción social para evitar penas de cárcel en un corto tiempo.

«Entonces, hermanos y hermanas que se graduaron de Poltekip, no tendrán mucho trabajo en las instituciones correccionales, pero la mayor parte de su trabajo será fuera de las instituciones correccionales», dijo Eddy, el apodo del Viceministro de Derecho, en el seminario web de socialización de la Ley Número 1 de 2023 sobre el Código Penal en Yakarta, el jueves (30/1).