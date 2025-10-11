Procuraduría General de la República revela que en la acusación por el caso Pertamina no existe el término mixto, sino mixtura

Jacarta – La Fiscalía General (Kejagung) de la República de Indonesia explica que no existe el término oplosan en la acusación contra el acusado en el caso de presunta corrupción en la gobernanza. aceite crudo y producto fábrica Pertamina-Período KKKS.

El jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) de la Fiscalía General de Indonesia, Anang Supriatna, afirmó que este término no existía en el primer caso. La razón es que sólo existe el término combinación.

«Oh, entonces es así, no existe tal cosa como la mezcla ahora, en realidad es la mezcla», dijo Anang en la Fiscalía General citado el sábado 11 de octubre de 2025.

Anang explicó que el término mezcla es común en la industria petrolera. Sin embargo, en el caso de la gobernanza petrolera, en realidad algunas partes la utilizan indebidamente para obtener ganancias. De esta manera, esta práctica sin escrúpulos resulta en realidad en pérdidas para el Estado.

«Es como una mezcla de RON 88 o RON 92 que se vende a un precio más bajo, allí mismo. Está ahí y él es uno de los que se beneficia, recibe un trato especial, eso es todo», concluyó Anang.

Se sabe que el jueves 9 de octubre de 2025, el Tribunal Penal de Corrupción (Tipikor) del Tribunal de Distrito Central de Yakarta celebró una audiencia de acusación para cuatro acusados ​​en el caso de presunta corrupción en la gestión de petróleo crudo y productos refinados en el período 2018-2023.

Los cuatro acusados ​​son la directora principal de PT Pertamina Patra Niaga en 2023, Riva Siahaan, la directora de marketing y comercio central de PT Pertamina Patra Niaga en 2023, Maya Kusuma, el vicepresidente de comercio de productos de Pertamina Patra Niaga, Edward Corne para el período 2023-2025, y el director de materia prima y optimización de productos de PT Kilang Pertamina. Internacional (KPI) para el período 2022-2025 Sani Dinar Saifudin.

Se alega que los acusados ​​causaron pérdidas al Estado por valor de 285,18 billones de IDR.

«Los acusados ​​cometieron o participaron en la comisión de actos ilícitos enriqueciéndose a sí mismos, a otras personas o a una empresa, lo que es perjudicial para las finanzas o la economía del Estado», afirmó el fiscal (JPU) de la Fiscalía General, Feraldy Abraham Harahap, en la audiencia de acusación.

El fiscal explicó en adquisiciones. importar producto de fábrica o combustible de petróleo (bbm), los cuatro acusados ​​enriquecieron a BP Singapore Pte. Ltd. Ltd. en la adquisición de gasolina (gasolina) 90 en el primer semestre (S1) de 2023 por un monto de 3,6 millones de dólares estadounidenses (EE. UU.) y la adquisición de gasolina 92 ​​en el primer semestre de 2023 por un monto de 745,493 dólares estadounidenses y Sinochem International Oil (Singapore) Pte. Ltd. en la adquisición de gasolina 90 en el primer semestre de 2023 por un valor de 1,39 millones de dólares estadounidenses.