Problemas triviales desencadenantes amante abg kabisi 23 -años -dold estudiante en Ciracas, policía: no será presentada de desvío

Yakarta, Viva – Razón adolescente de 16 años con las iniciales FF tiene el corazón para matar las vidas de su propio amante alumno Del este de Nusa Tenggara, con las iniciales im (23), muy triviales.

Leer también: Policía contundente sobre el grupo sádico de secuestro del banco, esta es la tarea de cada uno de los perpetradores



Investigar una calibración, FF está quemando celos después de encontrar una foto víctima con otro hombre en su teléfono celular. La ira adolescente explotó hasta que se convirtió en una acción atroz que reclamó su vida.

«Abh (niño Frente a la ley) y la víctima charlando mientras revisaba el teléfono celular de la víctima y luego encontró una foto de la víctima junto con otro hombre desconocido y un argumento de disputa «, dijo el jefe de la Sección Pública de Relaciones Públicas del Metro de East Jakarta, Comisionado Adjunto de la Policía Teta, el miércoles 17 de septiembre, 2025.

Leer también: ¡Hechos impactantes! Las víctimas del banco de la víctima de secuestro sádico fueron elegidas al azar solo por tarjetas de visita



La víctima de pánico había gritado por ayuda, pero en su lugar hizo autor Más loco. Brutal, FF cerró la boca de la víctima y luego estranguló el cuello hasta que la barbilla de la víctima estaba indefensa.

Leer también: ¡Geger! 2 soldados de TNI estuvieron involucrados en el sádico secuestro de Kacab Kacab Kopassus, su estado estaba ausente de la oficina



Luego, la policía aseguró una serie de artículos de evidencia, desde ropa hasta almohadas cubiertas de manchas de sangre. El FF ahora está en detención y se le acusa bajo el Artículo 338 del Código Penal y el Párrafo 3 del Artículo 351 del Código Penal con la amenaza de 7 años de prisión.

El jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Metro de Yakarta, Comisionado de Policía Adjunto de Policía, Dicky Fertoffan, enfatizó que su partido no solicitaría la desviación a pesar de que los perpetradores eran menores de edad. El desvío es la transferencia de la finalización del caso penal del niño desde el proceso de la corte penal al proceso fuera de la justicia penal.

«El desvío no se presentará», dijo Dicky.

Anteriormente informó, un adolescente con las iniciales FF (16) fue arrestado por la policía después de ser sospechoso de persecución de un estudiante con las iniciales IM (23) en Ciracas, East Yakarta.

El adolescente fue arrestado por la policía en su casa para ser asegurado en la estación de policía de Ciracas.

«Arrestamos a los presuntos perpetradores, FF (16) el sábado 13 de septiembre de 2025, alrededor de 00.5 WIB», dijo Kasat Reskrim East Jakarta Metro Police, AKBP Dicky Fertoffan.

Se sabe que la víctima de IM es un estudiante de Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT).

En la actualidad, los perpetradores están incluidos en la categoría de niños que se ocupan de la ley (ABH). Sin embargo, Dicky no ha mencionado el estado del adolescente si se ha convertido en un sospechoso o no.

En la actualidad, la policía todavía está explorando este caso y coordinando con la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de East Yakarta.