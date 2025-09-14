Problemas técnicos dañinos de la carrera de sprint Brad Binder en MotoGP Misano

VIVA – Fin de semana Motogp En el circuito de Misano debería ser una oportunidad de oro para Carpeta de brad Para confirmar su consistencia con Red Bull Ktm Racing de fábrica.

Sin embargo, esa esperanza desapareció cuando un incidente inesperado en la segunda sesión de práctica libre (FP2) se convirtió en la raíz del problema que alcanzó su actuación en la carrera de sprint. Un incidente simple de la cadena motora libre resulta tener un gran impacto y conduce a una falla total carreras Brevemente en San Marino.

Red Bull KTM Racer, Brad Binder Foto : Aptacha Pisarenko de foto/natacha

Calificaciones difíciles, comienza desde atrás

Desde el principio, el fin de semana de la carpeta en Misano se ha quedado sin suavidad. En la sesión de calificación, tuvo dificultades para encontrar el mejor ritmo. Su moto KTM RC16 muestra las inconsistencias del rendimiento, especialmente en términos de estabilidad durante el frenado. Como resultado, no pudo penetrar en la primera fila y tuvo que estar satisfecho de comenzar el sprint desde la posición 15.

Para corredor Seagressive Binder, comenzar desde la posición media es un gran desafío. Debe luchar en el medio de la densidad del camino desde la primera curva, con un mayor riesgo de contacto. Sin embargo, el mayor problema en realidad no provino del oponente, sino de los obstáculos técnicos que se han llevado desde FP2.

Race de sprint: espero que esté en el medio del camino

Cuando se apagan las luces de inicio, Binder intenta funcionar de manera óptima. Sin embargo, desde algunas vueltas iniciales, sintió algo anormal en el sistema de frenado del motor o brak máquina la moto.

Los frenos de máquina son un componente vital en las carreras modernas de MotoGP. Su función ayuda a frenar el motor cuando el conductor cierra el gas, por lo que la carga de frenado no es completamente soportada por el freno de disco. Si este sistema está perturbado, el motor puede perder la estabilidad, especialmente al ingresar a la curva rápidamente.

Binder describe las condiciones de la siguiente manera: en algunas curvas, el freno del motor se siente demasiado agresivo para que las ruedas traseras estén casi bloqueadas; En otro momento, se siente completamente desaparecido. Como resultado, su KTM a menudo «de lado» se deslizó hacia un lado al entrar en la curva.

Aunque tratando de sobrevivir, la situación está empeorando. Binder dijo que tenía que «montar una motocicleta como Rodeo» solo para permanecer en la pista. Hasta finalmente, en la novena vuelta, el sistema realmente falló. Con una moto que ya no se puede controlar de manera segura, Binder se ve obligada a detener la velocidad y salir de la carrera.

Dijo que había luchado contra un problema durante todo el fin de semana con su frenado de motor RC16 que no funcionó correctamente en una de sus motocicletas, y el problema empeoró durante el sprint antes de retirarse.

Pero el hecho de que pueda usar una nueva máquina para el Gran Premio de San Marino el domingo es algo que se ve positivo.

«Bueno, no se puede decir mucho», dijo, citado por Viva de Chocar Domingo 14 de septiembre de 2025.

«Desafortunadamente, cuando la carrera experimentamos problemas técnicos y la moto se detuvo», agregó.

Problema de raíz: el incidente de FP2 que parece trivial

Después de la carrera, la investigación del equipo descubrió que el problema comenzó con un incidente en FP2. Durante la sesión de entrenamiento, la cadena del motor de la carpeta se libera repentinamente. Este incidente no solo lo hizo perder tiempo en la pista, sino que también causó daños graves al basculante, un componente importante que soporta las ruedas traseras.

El basculante juega un papel importante en la estabilidad, la tracción y la distribución del personal. Cuando esta sección está dañada, el impacto puede extenderse a otros sistemas, incluido el frenado del motor. La moto que se suponía que era la primera opción de carpeta el fin de semana finalmente no pudo usarse.

Con una motocicleta importante obligada a ser descartada, Binder solo puede confiar en un motor de respaldo. Desafortunadamente, la moto no se ha establecido perfectamente y tiene diferentes características, especialmente en el sistema de frenado del motor. Este cambio dificulta que Binder mantenga la consistencia del rendimiento durante todo el fin de semana.

Perspectiva de la carpeta: de la frustración a la nueva esperanza

Binder no cubre su frustración. Consideró que sin problemas de FP2, tenía una mejor oportunidad de competir en Sprint. Sin embargo, trató de tomar el lado positivo de esta situación. Con la retirada de la moto en el sprint, el equipo puede hacer un nuevo cambio de motor nuevo para la carrera principal el domingo.



Este incidente es un recordatorio de cuán crucial se detalla en el mundo de MotoGP. Un pequeño incidente, como una cadena que salta en una sesión de entrenamiento, puede dañar la estrategia general de fin de semana. Para Brad Binder, Sprint Race in Misano es una amarga lección sobre cómo los factores técnicos pueden eliminar el trabajo duro de un corredor.

Ahora, el centro de atención se volvió hacia la carrera principal de San Marino. Con un nuevo motor y entusiasmo para aumentar, Binder espera compensar una falla de sprint, al tiempo que demuestra que él y KTM aún pueden ser una amenaza real para la parte superior del MotoGP.