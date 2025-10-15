Problemas de Apple CarPlay después de la actualización de iOS 26

Nueva York, VIVA – La gran actualización que trajo iOS 26 no fue del todo fluida para los usuarios Manzana carplay. Después de que Apple lanzó el último sistema operativo con una nueva apariencia y compatibilidad con widgets en CarPlay, muchos usuarios informaron varios errores que interrumpieron la conectividad en sus automóviles.

CarPlay ahora luce más moderno con nuevos íconos en diseños oscuros y claros, así como funciones interactivas adicionales. Sin embargo, detrás de esta actualización visual surgió un problema que provocó que la pantalla CarPlay de algunos vehículos se dañara o dejara de funcionar repentinamente. Los usuarios se han quejado de la aparición de artefactos visuales, parpadeos de la pantalla y de que CarPlay se desconecta repentinamente sin motivo aparente.

citado VIVA Automotriz Según Autoevolution, miércoles 15 de octubre de 2025, este problema lo experimentan varios modelos de iPhone, incluido el iPhone 17, y ocurre tanto en conexiones cableadas como inalámbricas (CarPlay inalámbrico). Algunos usuarios inicialmente pensaron que el problema se debía a un cable de datos dañado, como ocurría a menudo en versiones anteriores de iOS. Sin embargo, esta vez cambiar el cable aparentemente no resolvió el problema, porque la misma configuración del dispositivo funcionaba normalmente antes de la actualización de iOS 26.

Los informes de usuarios en foros como Reddit muestran que este problema lo experimentan con mayor frecuencia los propietarios de automóviles Mercedes-Benz. Aun así, también llegaron quejas similares por parte de usuarios de Ford, Honda y Ram. Algunos usuarios afirman haber encontrado una solución temporal desconectando y volviendo a conectar su iPhone, pero el problema suele reaparecer unos momentos después.

Pantalla Applecarplay AION Y plus

Un usuario de iPhone 17 con un automóvil GMC 2022 escribió: «Probé con tres cables diferentes, pero CarPlay todavía falla con frecuencia. A veces solo una vez al día, a veces muchas veces».

La propia Apple no ha proporcionado una explicación oficial sobre la causa exacta de este error. A algunos usuarios que se comunicaron con el soporte de Apple se les indicó que se comunicaran con el fabricante del automóvil. Mientras tanto, no ha habido actualizaciones de las principales marcas de automóviles como Mercedes u Honda para mejorar la compatibilidad de CarPlay en iOS 26.

Con cada vez más informes que surgen, los usuarios esperan que Apple lance pronto una actualización para que la experiencia de CarPlay vuelva a ser tan fluida como antes.