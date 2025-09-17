Problema Splashy de BCA Investment Rdn Robo, OJK Limp SRO Limit Services

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) Apruebe la solicitud de organización autorreguladora (Sro) para regular la obligación de restricciones o rescindir el Servicio de Cuentas de Fondo Cliente (RDN) En las vacaciones. Esta decisión se emitió en respuesta a la emoción del presunto robo de la inversión RDN de PT Bank Central Asia TBK (BBCA).

Leer también: OJK llama a la economía indonesia puede crecer constantemente un 5 por ciento si los préstamos bancarios cultivan dos dígitos



OJK también estuvo de acuerdo, la transferencia de facturas o retiro de fondos de RDN solo se puede hacer a una cuenta a nombre del mismo cliente u otra cuenta que se ha registrado antes (lista blanca).

«También se implementan políticas similares a los bancos de gestión de RDN, como parte de los esfuerzos para fortalecer la protección de los inversores y evitar el mal uso de las cuentas», dijo el Jefe de Executivo de Supervisión del Mercado de Capital, Derivative Finance y OJK Inarno Djajadi Carbon Exchange en una declaración oficial, en Jakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: OJK emitió las reglas para el crédito UMKM, Bank a la facilidad de crédito de Pindar por facilitar la entrega de bajo interés



Dijo Inarno, OJK junto con SRO actualmente están realizando búsqueda e investigaciones relacionadas con el tema del robo de RDN propiedad de clientes corporativos. «Para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado de capitales, el OJK junto con SRO tiene y continuará tomando los pasos de mitigación necesarios», dijo Inarno.

Leer también: La regla límite máxima para la tasa de interés de Pindar para proteger a los consumidores de préstamos ilegales



El OJK asegura que continúe monitoreando el desarrollo y, según sea necesario, para preparar pasos adicionales para garantizar que la paz y la confianza del inversor permanezcan despiertos.

Se sabe que, el 9 de septiembre de 2025, PT Panca Global Kapital TBK (PEGE) abrió la voz relacionada con el presunto robo de RDN propiedad de su subsidiaria, Pt Panca Global Sekuritas (PGS), hubo actividades sospechosas el 9 de septiembre de 2025.

El incidente en forma de retiro repetido de fondos y en poco tiempo en el RDN, que solo debe usarse para transacciones en el mercado de capitales.

«El 9 de septiembre de 2025 hubo un retiro de fondos en la cuenta del Fondo del Cliente (RDN) repetidamente y se llevó a cabo en un período de tiempo relativamente corto, e implicó la transferencia de fondos con objetivos fuera de la cuenta que había sido registrado previamente por PGS (Lista White)», escribió la gestión PEGE en la divulgación de información en el intercambio de acciones de Indonesia el viernes (12/9).

En la actualidad, la gerencia de Pege todavía está verificando y coordinando con el Banco RDN para determinar la cantidad de pérdidas debido al incidente.

BCA También garantiza que el sistema interno esté en una condición segura junto con el supuesto robo de la cuenta de Fondo de Customer de Inversión (RDN) de la Compañía.



Menara PT Bank Asia Central TBK (BCA) MH Thamrin, Central Yakarta.

Comunicación EVP y responsabilidad social BCA Hera F Haryn dijo que el sistema en BCA era seguro y que los clientes no experimentaron pérdidas financieras.

«BCA siempre asegura datos mediante la implementación de estrategias y estándares de seguridad en capas, así como la mitigación de riesgos necesaria para mantener la seguridad de los datos de los clientes y las transacciones digitales», dijo Hera en una declaración escrita recibida en Yakarta el viernes.

Continuó en este momento BCA estaba apoyando a las compañías de valores para llevar a cabo en las investigaciones profundas relacionadas con las acusaciones que circulan.

«Estamos comprometidos a trabajar con todas las partes relacionadas, incluida la autoridad», dijo Hera.