Problema en Manipur en curso durante mucho tiempo, buen primer PM Modi ahora, dice Rahul Gandhi







Líder de la oposición en Lok Sabha y Congreso El diputado Rahul Gandhi dio la bienvenida al viernes la próxima visita del primer ministro Narendra Modi a Manipur.

Durante su visita a Junagadh en Gujarat, Rahul Gandhi reconoció que la agitación en Manipur ha estado sucediendo durante mucho tiempo.

Le dijo a los periodistas: «El problema en Manipur ha estado en curso durante mucho tiempo. Es bueno que vaya allí ahora».

Reiterando su burla de «robo de voto», Gandhi una vez más alegó que los mandatos electorales en las encuestas de la Asamblea de Haryana y Maharashtra fueron «robadas».

«Pero el principal problema en el país es el de `Votar chori`. Los mandatos electorales en Haryana y Maharashtra fueron robados. La gente de todas partes dice ‘Vote Chor` «, dijo.

El primer ministro, el primer ministro, Modi, visitará Manipur el 13 de septiembre, junto con Mizoram, donde inaugurará el proyecto de la Línea de Ferrocarriles Bairabi-Sairang.

Anteriormente, el secretario general del Congreso, Jairam Ramesh, había criticado la visita propuesta por el primer ministro Modi a Manipur, calificándola de insulto a la gente del estado.

En una publicación sobre X, el diputado del Congreso compartió un recorte de periódicos sobre los preparativos para la visita y dijo que parecía que el primer ministro pasaría solo tres horas en Manipur.

Jairam Ramesh escribió: «La visita propuesta del primer ministro para Manipur El 13 de septiembre está siendo aclamado por sus animadoras. Pero parece que pasará solo unas 3 horas, sí, solo 3 horas, en el estado. ¿Qué espera lograr con un viaje tan apresurado? «

«Esto es en realidad un insulto para la gente del estado que lo ha esperado durante 29 meses y agonizantes meses. El 13 de septiembre en realidad será una no visita por parte del primer ministro, que una vez más reveló su insensibilidad e insensibilidad hacia la gente de Manipur», agregó.

