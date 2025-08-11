Problema de respuesta relajada de Puan 3 Ex -Pdip Cadre decide unirse a PSI

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip), Señora. Habló sobre tres ex miembros de DPRD de PDIP que decidieron unirse al Partido de Solidaridad Indonesia (PSI).

Leer también: 20 Los soldados de persecución de Prada Lucky fueron sospechosos, Puan: ¡Deben ser castigados para disuadir!



Puan dijo que la decisión de mover a la fiesta fue el derecho de cada parte.

PDIP dijo que Puan tampoco era un problema si había cuadros o antiguos cuadros que decidieron mudar a las fiestas.

Leer también: PDIP dijo que Hasto estaba ocupado escribiendo un libro, el puesto de Secretario General de los Derechos de Prerrogativos de Megawati



«Si entonces una persona o tres personas o cuántas personas no quieren estar en PDIP Perjuangan, solo vaya», dijo Puan a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, tres antiguos cuadros PDIP que decidieron unirse a PSI, entre otros, Ginda Ferachriawan, Dyah Retno Pratiwi y Wawanto.

Leer también: Discurso lleno de gente bloqueando los juegos de Roblox, Puan recuerda las reformas de alfabetización digital en niños



Ginda se unió a PSI antes del evento del Congreso el domingo 20 de julio de 2025. Mientras que los otros dos se unieron hace algún tiempo.

Los tres cuadros de PSI han servido como legisladores o miembros del DPRD en solitario cuando todavía eran cuadros de la fiesta de toros.