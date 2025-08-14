Problema de perros callejeros debido a la inacción de las autoridades locales, dice SC







La Corte Suprema dijo el jueves el «problema total» de los perros callejeros en Delhi-NCR (Región de la Capital Nacional) Se deriva de la «inacción» de las autoridades locales, que no han hecho «nada» para implementar las reglas del control de la natalidad animal (ABC) con respecto a la esterilización e inmunización de los caninos, informó PTI. El tribunal superior reservó su veredicto sobre una súplica provisional que busca una estadía en sus instrucciones emitidas el 11 de agosto.

Un banco que comprende jueces Vikram Nath, Sandeep Mehta y NV Anjaria estaban escuchando un caso de Suo Motu y otras súplicas con respecto a los perros callejeros. Señaló que las autoridades en Delhi-NCR no han actuado a pesar de que las reglas son enmarcadas por el Parlamento.

“Todo el problema se debe a la inacción de las autoridades locales. Enmarcas las reglas en Parlamento. Los actos gubernamentales, las reglas se enmarcan, pero no se lleva a cabo implementación creando un problema que está en pie hoy ”, dijo el banco.

Destacando el delicado equilibrio entre la seguridad humana y el bienestar animal, el banco agregó: «Por un lado, los humanos están sufriendo y, por otro lado, los amantes de los animales quieren que los animales también sean tratados con dignidad».

Procurador General Tushar Mehta, Apareciendo para el gobierno de Delhi, citó datos oficiales, afirmando que India registró alrededor de 37.15 lakh de casos de mordedura de perro en 2024, casi 10,000 por día. Refiriéndose a un informe de los medios, dijo que la Organización Mundial de la Salud reportó 305 muertes relacionadas con el perros el año pasado utilizando el gobierno y otras fuentes auténticas.

El tribunal observó que la Junta de Bienestar Animal de la India, las autoridades locales y el gobierno no habían actuado. «Las ONG hacen mucho ruido, pero no saben lo que realmente deberían estar haciendo. Deberían haber estado aquí antes para la implementación de esas reglas (reglas anticonceptivas de animales). No está sucediendo nada», dijo.

El banco enfatizó que todos los que presentan peticiones de intervención deben asumir la responsabilidad.

El 11 de agosto, un banco de jueces JB Pardiwala y R Mahadevan habían ordenado a las autoridades en Delhi-NCR que reubicaran a todos los perros callejeros de calles a refugios, comenzando con una instalación para 5,000 animales. Advirtió sobre una acción estricta contra aquellos que obstruyen el ejercicio y dirigieron la creación inmediata de refugios o libras, con informes de progreso que se deben en ocho semanas.

Durante la audiencia del jueves, Mehta instó a la resolución urgente del problema, informó PTI.

«Niños están muriendo «, dijo, y agregó:» Por favor, tenga en cuenta una visión de la minoría vocal en contra de una visión de mayoría de sufrimiento silencioso «.

Mehta enfatizó que el objetivo era el manejo humano de los callejeros.

«Nadie es un enemigo de los animales. De 100 especies de serpientes, solo cuatro son venenosos, pero no los mantenemos en nuestra casa. Nadie dice que los perros deben ser asesinados. Deben separarse de las habitaciones humanas», dijo, y agregó que la corte superior necesitaría encontrar una solución a la «amenaza de perros callejeros».

Defensores de alto nivel Kapil Sibal y Abhishek Singhvi buscó una estadía en ciertas direcciones desde la orden del 11 de agosto, informó PTI. Sibal, apareciendo para una ONG, cuestionó por qué los cuerpos cívicos no habían esterilizado a los perros ni construyeron refugios adecuados.

«La comunidad los alimenta. Ahora dices que porque la comunidad los está alimentando, sáquelos y los pones en libras o refugios. No hay refugios en su lugar», dijo. Agregó que unos 700 perros habían sido recogidos en la capital desde el veredicto y dijo: «Donde están, solo Dios lo sabe».

El banco respondió: «Por favor, díganos la parte (de la orden) que ofende. Este asunto ha sido incluido hoy en una mención urgente ante el Presidente del Tribunal Supremo y por constituir un banco especial. Así que estamos aquí».

Mientras tanto, Singhvi cuestionó la escala de la crisis percibida, citando datos parlamentarios que muestran cero muertes de rabia en Delhi entre 2022 y 2025. «Pero para tratar de crear una situación de horror que las personas que dejan, a la derecha y al centro están muriendo de la rabia, al menos el gobierno debe mirar sus propias figuras de su propio ministro en el suelo de la casa hace unas semanas», dijo.

El abogado senior Sidharth Luthra, que también apoya la estadía interina, dijo que la orden del 11 de agosto podría alentar a los tribunales superiores a emitir direcciones similares en otros lugares.

El banco también solicitó al abogado al gobierno de Delhi sobre el cumplimiento de las reglas de control de la natalidad animal, 2023, y las promulgaciones relacionadas.

Se informaron protestas generalizadas en todo el país después de la orden del 11 de agosto. El 13 de agosto, los peticionarios en otro caso de perro callejero mencionaron su súplica antes CJI Br Gavai, quien dijo que «lo investigará».

(Con entradas PTI)





