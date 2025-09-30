Problema de divorcio de Deddy Corbuzier, la actitud ignorante de Sabrina Chairunnisa

VIVA – CUESTROS DE FELEBLES CARELAS DE CASAS DE CASA Deddy Corbuzier Y Sabrina sillaunnisa cada vez más ampliamente circulado después de que se observaron varios movimientos impares en la cuenta personal de redes sociales de Sabrina.

El público destaca el cambio en la actitud del modelo, especialmente de las cargas que indican la agitación a la eliminación de los rastros de intimidad con el esposo en el dominio digital.

En los últimos tiempos, la página personal de Instagram de Sabrina Chairunnisa estaba inundada de contenido que era matizado, diferente de la imagen de la felicidad que a menudo mostraba antes. La culminación de esta emoción ocurrió cuando los ciudadanos se dieron cuenta de que Sabrina había dejado de seguir la cuenta de Instagram de Deddy Corbuzier.

No solo eso, las fotos íntimas de los dos que anteriormente adornaban el feed de Sabrina Instagram habían desaparecido, como se eliminó deliberadamente. La combinación de estos signos de repente provocó una amplia especulación entre los ciudadanos con respecto a la existencia de problemas graves en el matrimonio que acababan de vivir.

Tanto Sabrina como Deddy Corbuzier decidieron silenciar mil idiomas en respuesta a los rumores que circulan. Sin embargo, en medio del silencio, Sabrina había subido un contenido que se consideraba mencionar la apatía o la actitud «ignorante» hacia los puntos de vista de los demás, que luego se convirtió en el principal centro de atención.

«Vi una carga y en desacuerdo. No me insulté. No comenté. No sentí la necesidad de cambiar de opinión. Todavía me gustan los humanos. Simplemente me gusta desplazarme y disfrutar de mi tiempo. Muchas personas deberían entrenar esto», se citó la carga de Moomal ASIF a través de la cuenta de @Peacemindbody en Instagram Story Sabrina Presidnisa, el martes 30 de septiembre de 2025.

La carga, que enfatiza la importancia de dejar que otros se aferren a sus creencias sin sentir que tienen que cambiarlo o comentarlo, acompañado de información del propio Sabrina.

«Un breve recordatorio para todos nosotros», escribió.

Sabrina Chairunnisa insinuó que el mensaje era su reflexión personal. La actitud que parecía ser indiferente al tema que estaba sufriendo en realidad atrajo la atención del público y aumentó el grosor del misterio.

En los últimos desarrollos, Sabrina Chairunnisa volvió a subir un contenido que la mostraba feliz. El contenido de video subido a Tiktok presenta una narración sobre algo que puede hacer que Sabrina se sienta feliz.

«¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan feliz», escribió.

En lugar de mencionar a su esposo, Deddy Corbuzier u otros miembros de la familia como fuente de felicidad, Sabrina sorprendentemente nombró a su amado perro.

«Posee él», dijo, abrazando a su mascota con fuerza llamada Chanel.

En el video, claramente la expresión visible de la felicidad de Sabrina al interactuar con Chanel. Incluso dijo que el perro favorito siempre lo acompañaba, comenzando desde cuando estudió en Corea del Sur a un viaje de vacaciones al extranjero.

Fuerte énfasis en su perro mascota como la única fuente de felicidad cuando se le pidió, sin aludir al papel del esposo, cada vez más plantea sospechas a los ojos de los ciudadanos. Muchos internautas destacaron específicamente por qué la figura de su pareja de vida no fue mencionada en absoluto en el momento de la introspección de su felicidad personal.

Hasta ahora, tanto Deddy como Sabrina no han emitido una declaración oficial para aclarar el problema de divorcio cada vez más acalorado. El público todavía está esperando claridad detrás de la actitud ignorante de Sabrina y la desaparición de su momento de intimidad de las redes sociales.