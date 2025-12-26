Problema con el cinturón de seguridad, Suzuki Fronx tiene prohibido transportar pasajeros traseros

Zelanda, VIVA — Suzuki vuelve a estar en el punto de mira en materia de seguridad. Después de que algunos de sus modelos más antiguos fueran criticados por su valor. prueba de choque lo cual no es bueno, ahora vuélvete Suzuki Fronx lo que hace una escena. Este SUV compacto acaba de someterse a las pruebas de choque de ANCAP para el mercado de Nueva Zelanda y los resultados sorprendentes fueron que solo obtuvo una calificación de 1 estrella.

Lo que sorprendió aún más al público fue que Suzuki inmediatamente tomó medidas firmes al suspender las ventas del Fronx en Nueva Zelanda. De hecho, se pide a los propietarios que hayan comprado Fronx que todavía no lleven pasajeros en el asiento trasero. ¿Cómo puede ser así?

Problema con el cinturón de seguridad trasero

Reportado por VIVA Automotriz de motoroctanoEl viernes 26 de diciembre de 2025, ANCAP detectó un grave problema en el retractor del cinturón de seguridad trasero, componente encargado de regular la tensión del cinturón de seguridad del pasajero trasero.

Durante la prueba de choque, este componente no funcionó de manera óptima, lo que provocó que el muñeco del pasajero trasero se moviera demasiado hacia adelante. El impacto es ciertamente peligroso porque tiene el potencial de causar lesiones graves.

Conociendo estos resultados, Suzuki actuó rápidamente. Las ventas se han suspendido temporalmente y se espera que la marca japonesa lleve a cabo una retirada del mercado para reparar los componentes problemáticos y, al mismo tiempo, garantizar que el Fronx sea más seguro en el futuro.

La versión india de Fronx no ha sido probada oficialmente. Sin embargo, el modelo base, el Suzuki Baleno, obtuvo anteriormente una calificación Bharat NCAP de 4 estrellas, lo que brinda a los consumidores cierta tranquilidad. Aun así, el caso Fronx revela claramente que todavía es necesario realizar una evaluación exhaustiva.

Este caso también enfatiza la importancia de las características de seguridad y la concienciación sobre el uso de los cinturones de seguridad traseros, que a menudo muchos usuarios de automóviles consideran triviales.

Por ahora, el público sólo está esperando el próximo paso oficial de Suzuki con un retiro importante o actualizaciones de componentes en el próximo modelo. Lo cierto es que la cuestión de la seguridad vuelve a ser una gran tarea para Suzuki.