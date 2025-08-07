Probar Hyundai Santa Fe Hybrid, un gran SUV con consumo económico

Yakarta, Viva – Hyundai All New Santa Fe Hybrid es el SUV de última generación, que combina tecnología de electrificación con la comodidad típica del vehículo familiar premium. Este modelo está disponible en dos tipos, caligrafía y prima.

No hace mucho, Viva Automotive Probar el rendimiento y la eficiencia del tipo de caligrafía en una ruta diaria que es bastante desafiante, comenzando desde Wisma Mulia en el área de Gatot Subroto hasta Cilandak, luego proceda a Ice BSD para asistir a la exposición Giias 2025.

El viaje comienza desde el área de la oficina llena de gente en el sur de Yakarta, seguido de rutas de carreteras de peaje y carreteras arteriales a Cilandak. Después, móvil Dirigido al suroeste hacia la ciudad de BSD a través de una carretera de peaje bastante concurrida por delante del área de exhibición. Esta ruta proporciona una imagen real de las condiciones de tráfico en combinación entre ciudades, peajes y congestión leve a moderada.

Interior de Hyundai Santa Fe

En el camino hasta 67.4 kilómetros que pasaron un total de dos horas y dieciséis minutos, el consumo de combustible se registró en un promedio de 16.7 kilómetros por litro. Esta figura muestra una excelente eficiencia para los SUV de Santa Fe, especialmente teniendo en cuenta que el peso y las dimensiones de los vehículos son bastante grandes.

La tecnología híbrida utilizó trabajos de manera óptima para mantener la eficiencia, especialmente al cruzar la congestión en la ciudad y cuando la desaceleración en la carretera de peaje.

En términos de rendimiento, Santa Fe Hybrid está equipado con un motor de gasolina turboalimentado de 1.6 litros combinado con un motor eléctrico. La potencia combinada total alcanzó alrededor de 232 caballos de fuerza con un par máximo de 265 nm. Este sistema híbrido utiliza una transmisión automática automática de 6 velocidades que proporciona una respuesta sutil y eficiente, tanto a velocidades bajas como altas.

En términos de comodidad de conducción, el nuevo Hybrid de Santa Fe ofrece una experiencia tranquila y estable. La transición entre motores eléctricos y motores de gasolina tiene lugar muy suave sin golpes.

Una cabina tranquila y amplia se suma a la comodidad, equipada con un gran sistema de entretenimiento de pantalla táctil, Apple CarPlay y Android Auto Connectivity, así como varias características de seguridad, como una cámara de 360 grados y asistencia para mantener carriles.

En diseño, el último Santa Fe parece más asertivo y moderno. El diseño exterior ahora es más estricto, dando una impresión resistente y dura, mientras que el interior utiliza material de alta calidad que proporciona una sensación premium. Espacio de cabina de campo, incluso en la tercera fila que es bastante cómoda para los adultos en un viaje medio.

El automóvil, que se comercializa con precios que comienzan desde RP. 800 millones en la carretera en Yakarta, ha demostrado que los grandes vehículos de SUV pueden seguir siendo eficientes, ecológicos y cómodos de conducir en diversas condiciones. El consumo de combustible registrado durante la prueba proporciona evidencia concreta de que este automóvil es adecuado para su uso como vehículo diario o para viajes largos