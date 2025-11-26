Probado directamente, así es el consumo de combustible del Innova Zenix Hybrid

Yogyakarta, VIVA – La competencia por tecnología respetuosa con el medio ambiente en el segmento de la automoción sigue creciendo, y un modelo que está llamando mucho la atención es Toyota InnovaZenix Híbrido Vehículo eléctrico (HEV).

La eficiencia del combustible es uno de los factores que hace que este vehículo híbrido sea cada vez más popular, incluso entre la comunidad de usuarios de Innova en varias regiones.

Innova Community (IC) acaba de celebrar su 19.º aniversario, que se combinó con el séptimo Kopdar Akbar Jawa 2025 del 7 al 9 de noviembre de 2025 en Yogyakarta.

El evento reunió a alrededor de 300 miembros y 178 unidades Toyota Innova de 26 sucursales de toda Indonesia. La presencia de esta comunidad refleja el gran interés por Innova como vehículo familiar fiable.

La serie de actividades comenzó con una visita amistosa a Nasmoco Bantul, incluidos los servicios de servicio conjunto a través de Toyota Mobile Service.

Posteriormente, los participantes participaron en una Experiencia Híbrida utilizando un Toyota Innova Zenix HEV y continuaron la acción de plantar 200 plántulas de manglar en la playa de Baros, Bantul, como apoyo a la conservación del medio ambiente.

En el programa Hybrid Experience, los miembros de IC tienen la oportunidad de experimentar directamente el rendimiento y la eficiencia del Innova Zenix HEV a través de una sesión de prueba de manejo.

No solo eso, el comité también celebró una competencia económica utilizando combustible Pertamax Turbo en la Ruta Cruz del Sur de Yogyakarta durante 10 kilómetros. Esta actividad es una oportunidad para comprobar el consumo de combustible del modelo híbrido.

Como resultado, tres participantes registraron un consumo de combustible que se consideró muy eficiente para un coche grande como el Innova. El primer lugar alcanzó un consumo de 26,5 kilómetros por litro, seguido del segundo lugar con 24,2 kilómetros por litro, mientras que el tercer lugar registró 21,7 kilómetros por litro.

La presidenta general de la Comunidad Innova, Nugraha Reza, enfatizó que la experiencia de conducción directa es la forma más eficaz de comprender las ventajas de la tecnología híbrida.

«Muchos miembros están impresionados con la eficiencia del Innova Zenix HEV y esperamos que más miembros cambien a vehículos híbridos. Creemos que la tecnología híbrida es la solución de movilidad más adecuada actualmente para el pueblo indonesio», dijo, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del miércoles 26 de noviembre de 2025.