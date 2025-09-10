Probabilidades, predicciones y perspectivas de apuestas

La coreografía del rendimiento de la Copa Ryder a menudo comienza semanas antes de la batalla decisiva. Para el equipo de Europa, el Campeonato PGA de 2025 BMW en Wentworth sirve no solo como un evento de la serie Rolex de marquesina, sino también un calculado misión de la Copa de pre-ryder. Aquí, 11 de los 12 miembros del escuadrón europeo, excluidos Sepp strakaquien esta ausente debido a dando la bienvenida a un nuevo niño–Ensando lo está volviendo con la esperanza de afilar su forma y sinergia.

«No creo que se haya hecho un anuncio oficial, pero él [Straka] y su esposa dio la bienvenida a su bebé hace unas semanas prematuramente, «Capitán de la Copa Ryder de Europa Luke Donald dicho. «Todo va extremadamente bien con su bebé. Simplemente no quiere estar tan lejos. Creo que eso es justo».

Donald aparentemente tiene Aprovechó el sorteo Alinear a los jugadores clave en los mismos primeros tiempos de tee en las dos primeras rondas. Es un movimiento que recuerda a la exitosa acumulación de 2023 y una oferta para encender la química en el curso a través de calles compartidas y reagrupación posterior a la ronda.

Como Jon Rahm Observado, equilibrar el rendimiento personal con el Bond Collective Team sigue siendo crítico: «No me sorprendería si en el pasado, los compañeros de equipo de la Copa Ryder jugaron juntos esta semana y también pasaron más tiempo juntos en el campo de golf. Pero no diría demasiado, correcto».

El plan de exploración

Ninguna preparación está completa sin un tutorial de terreno. Team Europe ha programado un viaje de exploración de dos días a Bethpage Black inmediatamente después del Campeonato BMW PGA. Un vuelo alquilado transportará a los jugadores, Donald y el personal de apoyo a Nueva York, donde comenzarán a aclimatarse y estudiar el diseño único del curso que albergará el Ryder Cup del 26 al 28 de septiembre.

Después de la inmersión de exploración, el grupo permanecerá en los Estados Unidos, lo que se adapta a la zona horaria y al entorno antes del enfrentamiento de alto riesgo.

«Creo que volver a estar todos juntos y construir eso nuevamente será realmente importante». Rory McIlroy dijo: «Pero creo que será fácil cuando todos nos reunamos. Es como si nada hubiera cambiado realmente».

Probabilidades y predicciones para el Campeonato BMW PGA

El Campeonato BMW PGA en Wentworth ofrece una vista previa oportuna de la Ryder Cup, y los probabilidades están sopesando en qué estrellas están listas para brillar.

Favoritos y forma

McIlroy lidera las apuestas, actualmente con un precio de alrededor de 6/1 (mejor) o 11/2 dependiendo de la casa de apuestas deportivas. Su forma es excepcional, recién salido de un Victoria del Abierto de Irlanda Y posiblemente disfrutando de la mejor temporada de su carrera. Su comodidad en Wentworth, donde ganó en 2014 y ha terminado constantemente en el top 10 desde entonces, lo convierte en una elección lógica.

Rahm se posiciona como un retador serio, con probabilidades como 7/1 a través de algunos puntos de venta, y alrededor de 13/2 (~ 6.5/1) en otro lugar. A pesar de no ganar esta temporada, su historial anterior en Wentworth (finalos de 2do, T2 y 4to en sus últimos tres) refuerza su amenaza.

Tommy Fleetwood, Ludvig Åbergy Tyrrell Hatton Acecho detrás de los favoritos, cada uno ofreciendo valor con probabilidades que van entre 9/1 y 16/1. Fleetwood entra en excelente forma después de su Ganar el campeonato de tour; Åberg trae potencial ascendente; y Hatton, un ex campeón de Wentworth (2020), podría recuperarse fuertemente.

Valores seleccionados y disparos largos

Justin Rose emerge como un juego convincente en cada camino (con el objetivo de un final de los 10 mejores) con 4/1 probabilidades en esa categoría. Su reciente resurgimiento y familiaridad con el curso de curso para su ventaja.

De Golf mensualAlgunos nombres de alto nivel para ver incluyen:

Corey Conners (+3500) por su preciso golpe de pelota Justin Rose (+5000) como contendiente a la ciudad natal Tommy Fleetwood (+1100), nuevamente ofreciendo una forma fuerte Matt Wallace (+6000), una apuesta de valor con experiencia pasada en Wentworth



Betfred ‘También vale la pena señalar las recomendaciones de cada camino:

Matt Fitzpatrick en 22/1-Forma sólida de Wentworth con cortes consistentes y algunos top 10 Alex A 35/1-ex campeón de Wentworth con una continua consistencia de los juegos cortos Rasmus Hojgaard en 40/1 – Otro tiro largo con la ventaja



La columna «Sleeper» de GolfMonthly refuerza la idea de que este torneo está listo para las sorpresas: las ediciones previas han visto desvalidos como Ryan Fox (+5000) y Danny Willett (+6600) Títulos de reclamos.

Formidable alineación y forma

Equipo de Europa llega con impulso. McIlroy, montar una temporada de pico de carrera, exuda confianza en la preparación del escuadrón, llamando a este grupo «más logrado» que la lista ganadora en Roma hace dos años. Apoyarlo son estrellas en ascenso que han logrado victorias significativas: Robert MacintyreÅberg y Hojgaard, cada uno reforzando la profundidad y el dinamismo de Europa.

Notablemente, Shane Lowry (una de las selecciones del capitán) ha introducido un nuevo conductor Srixon ZX7 LS+ en su bolsa mientras se prepara para Wentworth y, en última instancia, Bethpage. Estos ajustes sutiles pero reveladores reflejan la atención del equipo a la ejecución mental y técnica.